Un gran porcentaje del plástico europeo exportado no se puede reciclar y se desecha en la naturaleza, a pesar de las estrictas regulaciones de la UE

Esto es lo que ha descubierto una nueva investigación dirigida por Kaustubh Thapa de la Universidad de Utrecht, centrada en Vietnam donde hay poca supervisión de los desechos plásticos enviados desde la UE.

Aproximadamente la mitad de los residuos plásticos de Europa se exportan a varios países del Sur Global, incluido Vietnam. Un equipo de investigación de la Universidad de Utrecht se aventuró en Minh Khai Craft Village, el centro de reciclaje más grande de Vietnam, para seguir el camino del reciclaje del plástico europeo.

"Observamos a personas cocinando, comiendo y viviendo dentro de la instalación de reciclaje, rodeadas de los vapores nocivos del plástico derretido. Los niños juegan en este ambiente asfixiante", relata en un comunicado Kaustubh Thapa, investigador principal.

"Aunque este tipo de comercio de residuos es rentable para algunos, transferir la responsabilidad de los productores de la gestión de residuos a aldeas como estas causa daño a las personas, las comunidades y el medio ambiente", añadió.

Actualmente, están en curso negociaciones de la ONU para un tratado internacional sobre plásticos. La nueva investigación de Thapa muestra el sorprendente contraste entre las políticas vietnamitas y europeas y las realidades de los centros de reciclaje en el Sur Global.

"Los consumidores europeos se esfuerzan por separar el reciclaje, pero podemos ver claramente que sus esfuerzos, en un porcentaje considerable, son en vano", afirma Thapa. Añade que "centrarse en aumentar las tasas de reciclaje en la UE sin abordar sistemáticamente el daño humano y ambiental asociado a lo largo de toda la cadena de valor no es ético, circular ni sostenible".

Los investigadores no carecen de esperanzas: creen que la subcontratación de residuos plásticos para su reciclaje es posible de forma sostenible. "El New Deal Verde Europeo, su Plan de Acción de Economía Circular y las conversaciones en curso de la ONU sobre un Tratado Global sobre Plásticos legalmente vinculante no pueden ignorar nuestras conclusiones. A medida que consumimos cada vez más y, por tanto, generamos más residuos, el comercio de residuos para su reciclaje debe abordarse a nivel sistemático", concluye Thapa.