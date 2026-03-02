Gran Premio de Australia de la F1 sigue adelante pese a prohibición de viajar a Oriente Medio

MELBOURNE, 2 mar (Reuters) - El director ejecutivo del Gran Premio de Australia, Travis Auld, dijo que cree que los problemas de transporte causados por el conflicto en Oriente Medio no tendrán ningún impacto en la apertura de la temporada de Fórmula Uno el próximo fin de semana en el circuito de Albert Park de Melbourne

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán el fin de semana fueron seguidos por ataques de represalia contra los Estados del Golfo, lo que ha provocado la paralización de toda actividad en uno de los principales centros de aviación del mundo

Los equipos de la F1 acaban de completar las pruebas de pretemporada en Baréin y muchos miembros del personal de los equipos tenían previsto pasar por Qatar o los Emiratos Árabes Unidos en su viaje a Australia para la carrera del domingo

“No hay duda de que los acontecimientos del fin de semana han trastocado los planes de viaje de los equipos y de la propia F1”, declaró Auld a Fox Sports el lunes

“La F1 es experta en trasladar a personas por todo el mundo, por lo que ha reprogramado rápidamente los vuelos. Me han dicho que ahora todo el mundo está listo y llegará dentro de los plazos requeridos, por lo que no habrá ningún impacto en nuestra carrera. Pero sin duda han sido 48 horas muy ajetreadas, especialmente para la F1”

Tras la carrera inaugural de la temporada, en marzo se celebrarán carreras en China y Japón, antes de las primeras carreras del calendario en el Golfo, en Baréin y Arabia Saudita, en abril

Auld afirmó que, dada la naturaleza del circuito de Albert Park, es poco probable que Melbourne pueda intervenir y organizar otra carrera si el conflicto impide que Baréin o Arabia Saudita acojan sus rondas

“Obviamente, dedicamos mucho tiempo a construir este circuito y, justo después de la carrera, lo desmontamos todo para que la comunidad pueda utilizarlo”, señaló. “Como es de imaginar, tendrán otros planes preparados por toda una serie de razones” (Reporte de Nick Mulvenney en Sídney. Editado en español por Javier Leira)