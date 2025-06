Gran Premio en las 24 Horas de Le Mans: contará con 19 pilotos de F1

Desde siempre, los pilotos de Fórmula 1 han sido parte de las 24 Horas de Le Mans. Este año la salida de la mítica carrera de resistencia contará con diecinueve participantes que alguna vez han conducido un monoplaza en la máxima categoría del automovilismo, incluidos celebridades como Jenson Button o Mick Schumacher.

En el siglo XX, cuando las temporadas de F1 solo contaban con una docena de Grandes Premios, y a veces menos, leyendas de los circuitos como Juan Manuel Fangio, Jim Clark o Jacky Stewart no dudaban en incluir Le Mans en su calendario.

Solo cinco han hecho doblete

Pero desde la creación del campeonato mundial de F1 en 1950, solo cinco hombres han inscrito en su palmarés una victoria en La Sarthe y un título de campeón mundial: Mike Hawthorn, Jocken Rindt, Phil Hill (el único que lo hizo en el mismo año, en 1961) Graham Hill y Fernando Alonso, todavía en activo.

El domingo, un hombre puede unirse a este círculo muy cerrado: Jenson Button, campeón del mundo 2009, inscrito en un Cadillac del Team Jota, un serio aspirante en esta edición 2025.

Los vencedores de GP

Button, quince veces ganador de carreras en F1, actualmente de 45 años, es el único de los expilotos de la máxima categoría de Le Mans que ha dejado una marca en la historia de la disciplina.

Porque si se buscan los vencedores de Grandes Premios, la lista de diecinueve nombres se reduce drásticamente a dos.

El nombre del otro es más difícil de adivinar. Se trata del polaco Robert Kubica, el piloto del Ferrari 83 (el amarillo), ganador de una carrera de la F1 de las 99 en los que participó: en 2008 en Canadá, con BMW-Sauber.

Las estrellas de la resistencia

Algunos que pasaron más o menos brevemente por la F1 en cambio se han convertido en estrellas de la resistencia.

Entre ellos, Sebastien Buemi (25 salidas en Grandes Premios) es el que más veces ha ganado en Le Mans: cuatro títulos con Toyota (2018, 2019, 2020 y 2022).

Sus compañeros de equipo Brendon Hartley (25 GP) y Kamui Kobayashi (75 GP) también aprovecharon los años de dominio de Toyota para inscribir sus nombres en el palmarés, tres veces para el británico, una vez para el japonés.

Antonio Giovinazzi, el piloto oficial de Ferrari (62 GP con Sauber y luego Alfa Romeo) ganó la prestigiosa edición del centenario en 2023.

Los favoritos del público

Uno de los preferidos del público es el local Sébastien Bourdais, que disputó 27 GP de F1. Estará asociado con Jenson Button y Earl Bamber en el Cadillac 38.

No ganó en F1 ni en Indianápolis, donde participó nueve veces, y en esta edición quiere mantener los pies en la tierra. "Sabemos que el coche tiene potencial, todos soñamos con un gran resultado", dice, "pero he tomado un poco de distancia y me pongo menos presión personal en mi deseo de ganar esta carrera que significa tanto para mí".

Debido a su historia familiar, Mick Schumacher también es muy seguido por el público. El hijo de Michael, siete veces campeón del mundo, pasó dos temporadas en F1, sin convencer (43 salidas con Haas).

Pero en Le Mans, su popularidad será impulsada por el hecho de que pilota un Alpine, la marca francesa que no ha ganado en La Sarthe desde 1978, con Didier Pironi, que debutó ese año en F1.

Michael Schumacher, sin apariciones públicas desde un accidente de esquí en diciembre de 2013, solo corrió una vez en Le Mans, en 1991. En ese entonces, aún era un desconocido.

