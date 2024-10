Gran rivalidad del fútbol inglés nace de una polémica reubicación

La mayor rivalidad del fútbol inglés en la actualidad se deriva de una inusual reubicación del equipo dando como resultado un desprecio de más de dos décadas.

Un nuevo capítulo de la incendiaria rivalidad entre el AFC Wimbledon y el MK Dons se jugará el domingo en la primera ronda de la FA Cup, la competición eliminatoria más antigua del fútbol mundial.

La historia de los equipos incluye peleas en el campo, intervenciones de las autoridades y difamaciones.

Todo se remonta a 2002, cuando los propietarios del Wimbledon FC -el ganador de la Copa FA en 1988 y un equipo conocido como la “Crazy Gang”- fueron en busca de un mejor estadio y se les permitió mudarse a Milton Keynes, una ciudad al norte de la capital.

Tal reubicación es común en los deportes estadounidenses -la lista de ciudades que han perdido equipos profesionales incluye a Oakland, San Diego, Seattle, Houston y Baltimore-, pero no en Inglaterra. Fue considerado como una traición por los fanáticos de toda la vida del equipo original de Wimbledon, quienes respondieron formando un equipo en cuestión de semanas: AFC Wimbledon.

Esta temporada, el AFC Wimbledon y el MK Dons están en la misma división, así que cualquier encuentro entre el AFC Wimbledon y el MK Dons se considera una lucha por la identidad tanto como un partido de fútbol, ya que ambos grupos de aficionados suelen incitarse mutuamente y reclamar ser herederos del club original.

“Algunos de nosotros nos negamos incluso a llamarlo derbi porque literalmente ven al otro club como una abominación”, dijo Spencer, quien es miembro del grupo de seguidores ‘Across the Pond Dons’, a The Associated Press.

Por esta razón, se esperan incidentes en torno al juego. Como hace 12 años cuando los equipos se enfrentaron por primera vez, también en la FA Cup.

Desde entonces, la visita de los fanáticos del MK Dons requieren una escolta policial.

En un partido de liga en marzo de este año, hubo una pelea en el campo tras el pitido final tras el gol de la victoria en el minuto 94 del AFC Wimbledon. Los equipos fueron acusados de no controlar a sus jugadores y un jugador del AFC Wimbledon, Harry Pell, fue multado y expulsado después de admitir haber pateado deliberadamente pelotas a los fanáticos del MK Dons durante el calentamiento.

“La situación me superó”, dijo Pell más tarde a un panel disciplinario, que descubrió que un disparo golpeó a una niña de 11 años en la cara.

Spencer reconoció que las reubicaciones de equipos o franquicias es algo que los fanáticos de los deportes estadounidenses “aceptan como el precio de hacer negocios”.

“Definitivamente, el Reino Unido aún no se ha insensibilizado y eso es algo que, para el público estadounidense, es difícil de entender”, dijo. “Porque probablemente hemos visto a 50 equipos profesionales moverse en nuestro tiempo”.

AP