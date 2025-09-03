Grand slam de Grisham lleva a Yankees a victoria 7-1 sobre Astros

HOUSTON (AP) — Trent Grisham conectó su segundo grand slam en cinco días y Jazz Chisholm Jr. bateó dos jonrones para llevar el martes a los Yankees de Nueva York hacia una victoria de 7-1 sobre los Astros de Houston.

Max Fried (15-5) permitió cuatro imparables y una carrera con cinco ponches en siete entradas para que los Yankees retomaran el buen camino tras la derrota del domingo ante los Medias Blancas, que rompió una racha de siete victorias consecutivas.

Nueva York se mantuvo dos juegos y medio detrás de los Azulejos, que están en primer lugar en la División Este de la Liga Americana. Toronto ganó 12-9 en Cincinnati.

Los Yankees ganaban por dos en el quinto acto con un out, cuando el dominicano Framber Valdez (12-8) caminó a Paul Goldschmidt. Sencillos de Cody Bellinger y Aaron Judge llenaron las bases.

Giancarlo Stanton se ponchó antes de que el elevado de Grisham a las gradas en el jardín izquierdo pusiera el juego 6-0.

Fue el octavo grand slam de la temporada para los Yankees y el primero desde que Grisham conectó el viernes contra los Medias Blancas.

Los Yankees tomaron una ventaja temprana con un jonrón de dos carreras de Chisholm en la segunda. Su bambinazo en solitario en la octava hizo el 7-1 y le permitió sumar su cuarto juego con múltiples jonrones esta temporada.

Valdez permitió ocho hits y seis carreras con ocho ponches en cinco entradas después de haber lanzado siete innings en blanco en su inicio anterior contra Colorado.

José Caballero fue expulsado en la cuarta por discutir con el umpire de home Ramón de Jesús después de que se determinó que el panameño había hecho swing a un lanzamiento que rebotó en la tierra y lo golpeó.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 1-0. El panameño Caballero de 1-1.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 3-0, Yainer Díaz de 4-1 con una remolcada. El boricua Carlos Correa de 4-1 con una anotada. El venezolano José Altuve de 4-0. El mexicano Ramón Urías de 4-0. El hondureño Mauricio Dubón de 2-1. El mexicano César Salazar de 2-0.