LA NACION

Grandes bancos europeos crean una empresa para lanzar una "stablecoin" en euros

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Grandes bancos europeos crean una empresa para lanzar una "stablecoin" en euros
Grandes bancos europeos crean una empresa para lanzar una "stablecoin" en eurosGOVERN DE LA GENERALITAT - GOVERN DE LA GENERALITAT

FRÁNCFORT, 25 sep (Reuters) - Un consorcio de nueve bancos europeos, entre ellos CaixaBank, ING y UniCredit, anunció el jueves que están formando una nueva empresa para lanzar una "stablecoin" o criptomoneda estable denominada en euros.

La nueva empresa tiene su sede en Países Bajos y aspira a ser supervisada y autorizada por el banco central neerlandés.

Las "stablecoins" son fichas digitales diseñadas para mantener un valor constante y están respaldadas por monedas tradicionales como el dólar estadounidense o el euro. Los otros bancos son Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB y Raiffeisen Bank International.

Los bancos anunciaron que otras entidades podrían sumarse a la iniciativa y que pronto se nombraría un consejero delegado para la empresa.

"Estamos contribuyendo a cubrir la necesidad de una solución regulada y de confianza para los pagos y la liquidación en la cadena, allanando el camino para un nuevo estándar en el espacio de los activos digitales que apoyará el crecimiento y la soberanía financiera de Europa", dijo la jefa de estrategia de UniCredit, Fiona Melrose. (Información de Tom Sims; edición de Ludwig Burger y Miranda Murray; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

LA NACION
Más leídas
  1. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela
    1

    Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela

  2. Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
    2

    Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos

  3. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?
    3

    Tras la internación de Luciana Geuna. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?

  4. La primera imagen de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel
    4

    La primera imagen de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel

Cargando banners ...