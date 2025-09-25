Grandes bancos europeos crean una empresa para lanzar una "stablecoin" en euros

FRÁNCFORT, 25 sep (Reuters) - Un consorcio de nueve bancos europeos, entre ellos CaixaBank, ING y UniCredit, anunció el jueves que están formando una nueva empresa para lanzar una "stablecoin" o criptomoneda estable denominada en euros.

La nueva empresa tiene su sede en Países Bajos y aspira a ser supervisada y autorizada por el banco central neerlandés.

Las "stablecoins" son fichas digitales diseñadas para mantener un valor constante y están respaldadas por monedas tradicionales como el dólar estadounidense o el euro. Los otros bancos son Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB y Raiffeisen Bank International.

Los bancos anunciaron que otras entidades podrían sumarse a la iniciativa y que pronto se nombraría un consejero delegado para la empresa.

"Estamos contribuyendo a cubrir la necesidad de una solución regulada y de confianza para los pagos y la liquidación en la cadena, allanando el camino para un nuevo estándar en el espacio de los activos digitales que apoyará el crecimiento y la soberanía financiera de Europa", dijo la jefa de estrategia de UniCredit, Fiona Melrose. (Información de Tom Sims; edición de Ludwig Burger y Miranda Murray; edición en español de María Bayarri Cárdenas)