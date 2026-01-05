Grandes cerealeras brasileñas renuncian al pacto de conservación de la Amazonía

SAO PAULO, 5 ene (Reuters) - Un grupo de presión de empresas brasileñas de comercialización y trituración de cereales comunicó al estado de Mato Grosso que este y muchos de sus miembros abandonan un pacto de casi 20 años que protege la cuenca amazónica de la deforestación provocada por el cultivo de soja.

El acuerdo de moratoria de la soja prohíbe a los signatarios comprar soja cultivada en explotaciones amazónicas deforestadas después de julio de 2008.

El gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, anunció el lunes que el grupo de presión Abiove había comunicado oficialmente al gobierno estatal que la asociación y los principales comerciantes abandonaban el pacto. El cambio de la legislación fiscal el 1 de enero es un factor clave.

Abiove, que incluye entre sus miembros a ADM, Bunge, Cargill, Cofco y Louis Dreyfus, confirmó en un comunicado posterior que había "iniciado conversaciones" para abandonar el pacto, respaldado por el gobierno federal y grupos conservacionistas.

El grupo y aproximadamente dos tercios de las empresas que participaban anteriormente ya no aparecían el lunes en el sitio web del acuerdo de moratoria.

WWF afirmó en un comunicado que la decisión suponía un revés medioambiental.

La salida de las empresas del pacto "debilita uno de los instrumentos más eficaces para combatir la deforestación en el país" y expone a los agricultores a crecientes riesgos climáticos, dijo WWF.

Greenpeace también criticó la medida, afirmando que violaría las promesas hechas a los inversores y a los mercados internacionales.

A la moratoria se le atribuye el mérito de frenar la destrucción de la mayor selva tropical del mundo. Sin embargo, como informó Reuters la semana pasada, algunos de los mayores comerciantes de soja del mundo se disponían a retirarse del acuerdo para preservar los beneficios fiscales en Mato Grosso, donde a principios de 2026 entró en vigor una nueva ley que elimina los beneficios para los participantes en la moratoria.

Aprosoja-MT, una asociación que representa a los agricultores de Mato Grosso y que había presionado a las empresas durante años para que pusieran fin al pacto, acogió con satisfacción el anuncio de Abiove.

El grupo de agricultores calificó la decisión de victoria, alegando que el acuerdo de moratoria es ilegal e injusto para quienes cumplen el Código Forestal brasileño.

Abiove dijo que las empresas serán individualmente responsables de cumplir sus propios compromisos de conservación. "El legado del seguimiento y la experiencia adquirida durante casi 20 años no se perderán", afirmó.

