grandes de Inglaterra aparcan la Premier por la Copa

La Copa de Inglaterra toma el relevo de la Premier League este fin de semana, con las grandes escuderías Arsenal, Manchester City, Liverpool y Chelsea en liza por ganar el trofeo más antiguo del mundo.

En el banquillo del Chelsea desde enero tras dejar el Estrasburgo, Liam Rosenior vivirá un emotivo reencuentro el viernes (19h45 GMT) en la cancha del Hull City, club de Championship (2ª división) donde jugó durante cinco años y donde comenzó su carrera como entrenador principal.

También el viernes, el Wrexham galés, con sus propietarios made in Hollywood, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se jugarán avanzar en Copa ante un rival al que conocen bien del Championship, Ipswich Town.

Otros dueños ilustres, las antiguas glorias del Manchester United David Beckham y Gary Neville, esperan ver al club de su propiedad, Salford City, dar la campanada el sábado ante su poderoso mejor enemigo, un Manchester City que se ha reenganchado en las últimas semanas a la pelea por el título en la Premier, situándose a solo cuatro puntos del líder Arsenal.

Para el modesto club de la League Two (4ª división), con sede no lejos de Old Trafford, el histórico estadio del Manchester United, el mero hecho de poder jugar contra la constelación de estrellas de los Citizens es ya un éxito.

Y las diferencias serán aún más amplias el lunes entre el Macclesfield, de la sexta categoría, y el actual séptimo de la Premier League, el Brentford, que viene de frenar al Arsenal en liga (1-1) el jueves en una 26ª jornada disputada entre semana.

Aunque el Macclesfield ya sabe lo que es dar la campanada al eliminar en la anterior ronda al vigente campeón Crystal Palace.

Fue la primera vez que un equipo de la sexta categoría, una división amateur, eliminó a otro de la Premier League en la Copa de Inglaterra, nacida en la temporada 1871-72, para más inri el campeón defensor.

El sábado deparará dos duelos con sabor a jornada de Premier: Aston Villa-Newcastle y Liverpool-Brighton.

Entre los partidos del domingo, el Arsenal recibe en el Emirates Stadium al Wigan, de la League One, la tercera categoría del fútbol inglés.

-- Programa de los partidos de dieciseisavos de final de la FA Cup que se disputarán de viernes a lunes:

- Viernes:

(19h45 GMT) Wrexham - Ipswich Town

Hull - Chelsea

- Sábado:

(12h15 GMT) Burton Albion - West Ham

(15h00 GMT) Burnley - Mansfield Town

Norwich City - West Bromwich

Port Vale - Bristol City

Manchester City - Salford City

Southampton - Leicester

(17h45 GMT) Aston Villa - Newcastle

(20h00 GMT) Liverpool - Brighton

- Domingo:

(12h00 GMT) Birmingham City - Leeds

(13h30 GMT) Grimsby Town - Wolverhampton

(14h00 GMT) Stoke - Fulham

Oxford United - Sunderland

(16h30 GMT) Arsenal - Wigan

- Lunes:

(19h30 GMT) Macclesfield FC - Brentford