Cuatro importantes operadores británicos de telefonía móvil se enfrentan a una demanda colectiva de indemnización por casi 3.300 millones de libras (4.100 millones de dólares), después de que un grupo de abogados anunciara este viernes acciones por haber cobrado de más a los clientes.

O2 (filial británica del gigante español Telefónica), Vodafone, EE y Three están acusados de haber hecho que los clientes existentes paguen más que los nuevos por los mismos servicios, afirmó el bufete de abogados Charles Lyndon.

Según los demandantes, los operadores móviles cobraron de más hasta 28,2 millones de libras (35,4 millones de dólares) en los contratos y la indemnización reclamada podría alcanzar los 3.300 millones de libras, en la medida en que este tipo de procedimiento incluye por defecto a todos los clientes potencialmente afectados.

"Estamos totalmente en desacuerdo con las acusaciones especulativas que se hacen contra nosotros", respondió EE, operador del grupo telefónico BT, añadiendo que "el mercado móvil británico es un mercado altamente competitivo, con precios entre los más bajos de Europa".

"Estamos orgullosos de haber sido el primer proveedor que lanzó hace diez años contratos fraccionados que reducen automática y completamente las facturas de los clientes una vez que han pagado su dispositivo", afirmó O2 en un comunicado enviado a la AFP.

Vodafone, por su parte, indicó que "aún no tiene suficientes detalles (sobre el procedimiento) para que nuestro equipo jurídico los evalúe", mientras que Three, también contactado por la AFP, no respondió de inmediato.

