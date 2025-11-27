Grandes inversores celebran el mayor margen de maniobra del presupuesto británico

Por Yoruk Bahceli, Dhara Ranasinghe y Nell Mackenzie

LONDRES, 26 nov (Reuters) - Los grandes inversores acogieron con satisfacción el miércoles el presupuesto de subida de impuestos de la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, que le da más margen para cumplir sus objetivos fiscales, pero advirtieron de que podría no ser suficiente si el crecimiento se tambalea por el efecto de las subidas de impuestos.

Reeves presentó un presupuesto muy esperado que sube los impuestos y duplica su margen fiscal para cumplir los objetivos fiscales del país, por encima de las expectativas del mercado, incluso aunque aumente el gasto social.

Tras el anuncio del presupuesto, el responsable de tipos internacionales de Vanguard dijo a Reuters que volvió a una posición favorable a los bonos del Estado británico, conocidos como "gilts", tras haberla reducido antes del presupuesto, y dijo que las medidas permitirían al Banco de Inglaterra seguir recortando los tipos.

"Aunque no es un presupuesto muy positivo, hemos reforzado nuestras posiciones", dijo Ales Koutny, responsable de tipos internacionales de Vanguard, que gestiona unos 11 billones de dólares en activos.

Allianz Global Investors mantuvo una postura alcista, aunque había reducido su posición antes del presupuesto.

Sin embargo, los gestores de fondos de Franklin Templeton, Northern Trust Asset Management, BlueBay Asset Management y Fidelity International se mostraron prudentes respecto a los "gilts".

Aunque afirmaron que el mayor margen fiscal es positivo, los gestores de activos advirtieron de que el resultado del presupuesto es menos seguro, ya que los planes de Reeves aumentan el gasto a corto plazo, pero gran parte de las 26.000 millones de libras de subidas de impuestos surtirán efecto más adelante.

Si el crecimiento económico no es suficiente, los ingresos fiscales podrían ser menores de lo previsto y el gasto mayor, lo que reduciría de nuevo el margen de maniobra de Reeves, señalaron los gestores de inversiones.

"Dado que gran parte de estos planes, no conoceremos su credibilidad hasta dentro de algún tiempo", dijo Dan Farrell, responsable de renta fija internacional de Northern Trust Asset Management, que prefiere la deuda pública española e italiana a la británica.

David Zahn, responsable de renta fija europea de Franklin Templeton, que gestiona 1,5 billones de dólares en activos, dijo que esperaba que Reeves tuviera que volver a subir los impuestos el año que viene, el tercer año consecutivo tras los 40.000 millones de libras en aumentos del año pasado.

"Es una oportunidad perdida, y ha optado por dar largas al asunto", dijo Zahn.

Aunque los rendimientos de los bonos a largo plazo registraron el miércoles su mayor caída en un día desde septiembre, los inversores dijeron que se debió más a que la oficina de gestión de la deuda británica canceló algunas ventas de bonos.

Los inversores señalaron que queda por ver cómo reaccionarán al presupuesto los parlamentarios laboristas, que forzaron un giro de 180 grados en los recortes sociales durante el verano.

"Habrá riesgos persistentes, tanto desde el punto de vista político como fiscal", dijo Peder Beck-Friis, economista de la gestora de renta fija PIMCO, que prefiere los "gilts" a cinco años.

(Información de Dhara Ranasinghe, Yoruk Bahceli y Nell Mackenzie; edición de Amanda Cooper y Cynthia Osterman; edición en español de Jorge Ollero Castela)