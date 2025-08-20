Grandes inversores se deshacen de acciones tecnológicas ante la previsible caída en septiembre

Por Nell Mackenzie

LONDRES, 20 ago (Reuters) - Los grandes inversores, temerosos de los típicos descensos estacionales de septiembre, abandonaron el martes posiciones rentables en bolsa, según datos de inversores e investigaciones de empresas comerciales, una señal de que la liquidación de valores tecnológicos podría deberse a una aversión al riesgo.

Los índices Nasdaq y S&P 500, de gran peso tecnológico, sufrieron fuertes caídas en la víspera, impulsados por los valores tecnológicos, que han subido con fuerza durante gran parte del año. Nvidia se hundió un 3,5%, su mayor desplome en casi cuatro meses.

"La venta masiva de valores tecnológicos de esta semana se parece menos al pánico y más a una amplia reorganización del riesgo", dijo Bruno Schneller, director gerente de la firma de inversión Erlen Capital Management.

"Hemos visto que las criptomonedas, la tecnología de beta alta y los beneficiarios de la inteligencia artificial se han visto sometidos a presión al mismo tiempo, lo que sugiere que los inversores están recortando su exposición a múltiples activos de riesgo en lugar de reaccionar a un único titular", agregó.

Otros dos inversores de fondos de cobertura, que pidieron mantenerse en el anonimato por no estar autorizados a hablar en público, indicaron que se está produciendo un cambio de impulso.

Los fondos de alto riesgo y los gestores de activos están vendiendo a sus ganadores, dijeron.

Según una de las fuentes, esto se estaba repitiendo el miércoles en los valores tecnológicos coreanos y en los relacionados con la biotecnología china.

Los movimientos del mercado de esta semana podrían ser una señal de lo que está por venir en las próximas semanas.

Históricamente, el 3 de septiembre ha marcado máximos para el referencial S&P 500 desde 1928, después de lo cual las acciones han caído la mayoría de los años, dijo Scott Rubner, de Citadel Securities, en una nota el martes.

Las compras de acciones suelen evaporarse en septiembre, ya que los compradores minoristas ralentizan sus compras y las empresas que recompran sus propios valores dejan de hacerlo a mediados de septiembre por motivos regulatorios, comentó.

"Después de un verano (boreal) de fuerte posicionamiento y alzas incesantes, septiembre trae históricamente un cambio", añadió.

En la actualidad, los operadores sistemáticos, como los fondos de cobertura y los seguidores de tendencias, han comprado todas las acciones que tenían previsto y se ha agotado el apetito por impulsar la renta variable al alza, según Citadel Securities.

"La última semana de agosto suele coincidir con bajos volúmenes debido a las vacaciones, y las barbacoas contribuyen a la deriva alcista de las acciones, especialmente en entornos de bajo volumen", dijo Rubner.

Además, los grandes gestores de activos comenzarán a reevaluar o reequilibrar sus carteras antes de que finalice el trimestre en septiembre.

"Sobre todo, nos hemos quedado sin catalizadores para comprar más. Las valoraciones son altas. ¿Qué se puede señalar para justificar un alza?", afirmó Dan Izzo, propietario y fundador del fondo de cobertura BLKBRD.

(Editado en español por Carlos Serrano)