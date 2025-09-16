Grandes Ligas descartan realizar juegos en Londres en 2026

NUEVA YORK (AP) — El béisbol de las Grandes Ligas considera prioritario el mercado mexicano, donde se contempla la realización de juegos más allá de los que podrían llevarse a cabo para abril próximo, dijo el comisionado Rob Manfred.

Las mayores realizaron juegos de temporada regular en Monterrey en 1996, 1999, 2018 y 2019, y en Ciudad de México en 2023 y 2024. Arizona y San Diego probablemente jugarán en Ciudad de México el próximo 25 y 26 de abril.

"Hemos trabajado muy duro para desarrollar mejores relaciones con las ligas profesionales mexicanas", dijo Manfred. "Creemos que finalmente podemos construir esas relaciones de una manera que se parezcan a Japón y Corea: La liga profesional doméstica prospera, pero tenemos suficientes jugadores que vienen a Estados Unidos para jugar, lo que impulsa nuestro negocio aquí en Estados Unidos".

En contraste, las Grandes Ligas han abandonado los planes de realizar dos juegos en Londres la próxima temporada debido a problemas de programación con el Estadio Olímpico de West Ham y el socio televisivo de este deporte.

Las mayores habían esperado que los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto se enfrentaran en Londres el 13 y 14 de junio, pero el West Ham juega en casa su encuentro de la última fecha de la Liga Premier contra el Leeds el 24 de mayo.

Eso dejó muy poco tiempo para convertir el campo en uno de béisbol, y las Grandes Ligas no pudieron programar partidos allí para más adelante en junio porque Fox no tenía espacios de transmisión disponibles debido a compromisos con la Copa del Mundo.

El comisionado del béisbol Rob Manfred dijo el martes después de su sesión de preguntas y respuestas en el evento "Tuned In" de Front Office Sports que los juegos en Londres estaban definitivamente cancelados.

Las Grandes Ligas realizaron encuentros en Londres por primera vez en 2019 cuando los Yankees barrieron dos juegos contra los Medias Rojas de Boston. Una serie de dos juegos planeada entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago en 2020 fue cancelada debido a la pandemia.

En 2023, las series fueron divididas allí por los Cardenales y los Cachorros, así como por los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia en 2024.

El contrato laboral de las Grandes Ligas incluía juegos en París para 2025, pero fueron cancelados porque las mayores y el sindicato de peloteros no pudieron encontrar un promotor.

"Seguimos interesados en Europa. Creemos que Londres es un punto de partida importante para nosotros", dijo Manfred durante su sesión de preguntas y respuestas. "Tenemos una instalación que ha avanzado mucho desde el primer juego Yankees-Medias Rojas. Es un estadio mucho mejor ahora gracias a su disposición a invertir en eso.

Seguimos creyendo que hay una oportunidad allí y que podemos acceder a las economías desarrolladas en Europa a través de esa entrada en Londres.

Manfred dijo que las Mayores están trabajando en iniciativas de base en India debido a la afinidad de esa nación por el cricket.

“Realmente estamos comenzando desde cero”, dijo.

MLB ha avanzado en el mercado asiático, especialmente en los últimos años debido al seguimiento de Shohei Ohtani. Las Mayores abrieron la temporada en Tokio en 2000, 2004, 2008, 2012, 2019 y este año, y en Seúl en 2024.

“Nuestra aproximación a lo internacional siempre ha sido país por país, en gran parte porque encontramos que los lugares que nos interesan están en diferentes etapas de desarrollo”, dijo Manfred. “Con respecto a Japón y Corea, hemos hecho inversiones allí monetariamente, y los jugadores, en términos del esfuerzo involucrado, de hacer el viaje a Tokio para abrir la temporada, hacer el viaje a Seúl para abrir la temporada, hemos comenzado a ver el retorno de esas inversiones.

