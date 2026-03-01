Grandes petroleras y comerciantes suspenden envíos a través de Ormuz: fuentes

LONDRES, 28 feb (Reuters) - Varios propietarios de tanqueros, grandes petroleras y empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y que la república islámica anunciara el cierre de la navegación, informaron el sábado fuentes comerciales.

"Nuestros barcos permanecerán inmovilizados durante varios días", dijo un ejecutivo de una importante empresa comercializadora.

Imágenes de satélite de los rastreadores de petroleros mostraban buques atracados junto a grandes puertos, como el de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, y sin atravesar Ormuz.

Varios buques de la zona han recibido transmisiones VHF de la Guardia Revolucionaria de Irán en las que se indica que "ningún barco puede atravesar el estrecho de Ormuz", informó a Reuters un funcionario de la misión naval de la UE Aspides.

La Armada británica dijo que las órdenes de Irán no eran legalmente vinculantes y aconsejó a los buques que transitaran con precaución.

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz no se ha detenido por completo, pero las interrupciones están aumentando rápidamente, informó la correduría marítima Poten & Partners en una nota a sus clientes.

La asociación de petroleros INTERTANKO dijo que la Armada de Estados Unidos había advertido contra la navegación en la zona —todo el golfo, el golfo de Omán, el mar Arábigo septentrional y el estrecho de Ormuz— alegando que no podía garantizar la seguridad del transporte marítimo.

El Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia aconsejó a los buques que evitaran el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, según un aviso al que tuvo acceso Reuters.

Alrededor del 20% del petróleo mundial, incluido el de productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e Irán, pasa por Ormuz, junto con grandes volúmenes de GNL procedentes de Qatar.

Catorce buques cisterna de GNL han mostrado signos de ralentización, cambio de rumbo o paradas en el estrecho o sus alrededores, según Laura Page, de la consultora Kpler, quien añadió que es probable que el número aumente, lo que supondría un riesgo para las exportaciones de GNL de Qatar.

El grupo alemán de transporte de contenedores Hapag-Lloyd ha anunciado que suspenderá todo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso. Los servicios que hacen escala en los puertos del golfo pueden sufrir retrasos, cambios de ruta o ajustes en los horarios, dijo la empresa.

La danesa Maersk dijo en una actualización sin fecha en su sitio web que estaba coordinando con sus socios de seguridad todas las operaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén, pero que la aceptación de carga en Oriente Medio seguía abierta.

El grupo naviero francés CMA CGM dijo que ha ordenado a sus buques que se encuentran en el golfo o en camino que se dirijan a un refugio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. (Reporte de Dmitri Zhdannikov, Marwa Rashad, Shariq Khan y Enes Tunagur, Renee Maltezou y Yannis Souliotis; Editado en español por Javier Leira)