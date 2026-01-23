GRANOS-Cereales y oleaginosas amplían ganancias en Chicago por el frío en EE. UU.

Por Renee Hickman

23 ene (Reuters) - Los futuros de granos y oleaginosas de Chicago subieron el viernes, debido a que el intenso frío en Estados Unidos y otras zonas del mundo hizo temer daños en las cosechas e interrupciones en las plantas de procesamiento.

* Las grandes ventas de maíz mantuvieron la atención en el rápido ritmo de exportación de esa materia prima, según Jim McCormick, cofundador de AgMarket.net.

* Las gélidas temperaturas en Estados Unidos también han afectado a los mercados de soja y maíz, dijo McCormick, ya que las plantas han frenado el ritmo de molienda, provocando un repunte de los futuros de subproductos como la harina de soja.

* Las previsiones de frío también han suscitado temores de pérdidas de cosechas en los campos que carecen de cubierta de nieve.

* La sequía en una franja del sur de Argentina, en tanto, suscita preocupación por la situación del maíz y la soja.

* Un repunte del petróleo, después de que el presidente Donald Trump dijera que una "armada" estadounidense se dirigía hacia Irán prestó un apoyo de fondo adicional a los cereales y la soja, que se utilizan en parte para biocombustible.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago subió 12 centavos a US$5,275 el bushel a 1921 GMT.

* La soja CBOT subió 4,25 centavos a US$10,6825 el bushel, pero se mantenía por debajo del máximo de tres semanas alcanzado el jueves. El maíz CBOT subió 6 centavos a US$4,30 el bushel.

* En cuanto al trigo, el frío intenso que está azotando Rusia, el mayor exportador mundial de trigo, aumentó la preocupación.

* La consultora Sovecon señaló el jueves que podría recortar sus previsiones para la cosecha rusa de este año si la ola de frío que azota el país persiste durante una semana o más. (Reporte de Renee Hickman. Información adicional de Daphne Zhang, Peter Hobson y Gus Trompiz; Editado en español por Juana Casas)