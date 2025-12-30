GRANOS: Compras de China estabilizan el mercado de futuros de la soja en EE. UU.; los cereales caen

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO, EEUU, 30 dic (Reuters) - Los futuros de granos en la Bolsa de Chicago bajaban el martes durante una sesión tranquila, en la que los inversores sopesaban las noticias sobre las conversaciones de paz sobre Ucrania

* Mientras, los futuros de soja cotizaban ligeramente entre alzas y mixtos en un comercio volátil ante las señales de que China regresa al mercado estadounidense, y tratando de terminar las compras de última hora antes de fin de año, dijo Dan Basse, presidente de AgResource Co. en Chicago

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el martes que los exportadores vendieron 136.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China y 231.000 toneladas a "destinos desconocidos", ambas para entrega en la campaña 2025/2026 que comenzó el 1 de septiembre

* Los agricultores y operadores de cereales estadounidenses han seguido de cerca el ritmo de las compras chinas y los envíos de soja tras las conversaciones comerciales y, según la Casa Blanca, la promesa de Pekín de comprar 12 millones de toneladas métricas hasta finales de año

* Tras las vacaciones de Navidad y a medida que se acercaba el final del año, las operaciones siguieron siendo escasas y muchos operadores tomaron ganancias y salieron del mercado

* El contrato de soja más activo subía 0,75 centavos, a US$10,6425 el bushel. El maíz bajaba 1,5 centavos, a US$4,4075 el bushel

* Y el contrato de trigo más activo bajaba 1,5 centavos, a US$5,1150 el bushel, debido a la preocupación por la fuerte oferta mundial

* La consultora agrícola Sovecon elevó el martes su pronóstico de exportaciones de trigo ruso para 2025/26 en 0,4 millones de toneladas métricas, a 44,6 millones de toneladas

* Los futuros del trigo también se vieron presionados por las esperanzas de que la guerra en Ucrania termine pronto, pese a que Rusia acusó a Kiev el lunes de tratar de atacar la residencia del presidente Vladimir Putin, prometiendo represalias. Ucrania rechazó la acusación, calificándola de mentira destinada a entorpecer las conversaciones de paz

* La resolución del conflicto podría influir en los precios del trigo, ya que la eliminación de los riesgos marítimos relacionados reduciría los costos de exportación y aumentaría el acceso a más puertos ucranianos para los envíos, según analistas. Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo y maíz. (Reporte adicional de Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín, y Sybille de La Hamaide en París. Editado en Español por Manuel Farías)