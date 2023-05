Granos-el avance de la siembra presiona a los futuros del maíz y la soja en eeuu

Por Mark Weinraub

CHICAGO, EEUU, 9 mayo (Reuters) - Los futuros del maíz y la soja de la Bolsa de Chicago caían el martes, presionados por el rápido ritmo de siembra en las principales zonas productoras del Medio Oeste de Estados Unidos y las perspectivas de buen tiempo una vez finalizada la siembra, según operadores.

* Los futuros del trigo estadounidense también. El futuro del trigo rojo blando de invierno de referencia perdía un 2,2% debido a las buenas condiciones de los campos en la parte oriental del Medio Oeste estadounidense, donde se cultiva gran parte de esa cosecha.

* "Dadas las favorables condiciones meteorológicas en Estados Unidos, no va a haber interés comprador", dijo Scott Harms, especialista en riesgos agrícolas de Archer Financial Services. "El mercado del maíz, la soja y el trigo no tienen ningún amigo en estos momentos".

* Los contratos de trigo rojo duro de invierno de Kansas City se mantuvieron firmes debido a que el suelo seco limita el potencial de cosecha en las llanuras estadounidenses. Los contratos de trigo de primavera MGEX bajaban ligeramente, con el mercado apuntalado por los retrasos en la siembra en Dakota del Norte.

* A las 1627 GMT, los futuros de maíz de julio en Chicago bajaban 11,25 centavos, a 5,8525 dólares el bushel.

* La preocupación por el debilitamiento de la demanda de exportación presionó a los futuros del maíz después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció que los exportadores privados informaron de la cancelación de ventas por un total de 272.000 toneladas de maíz destinadas a China.

* Los futuros de la soja de julio de CBOT bajaban 16,75 centavos, a 14,17 dólares el bushel.

* El USDA dijo el lunes que los agricultores habían plantado el 35% de la superficie prevista de soja hasta el 7 de mayo, el segundo ritmo más rápido en los registros.

* El trigo rojo blando de invierno de julio en Chicago perdía 16,25 centavos, a 6,3775 dólares el bushel.

* Los mercados de cereales estaban retrocediendo desde los máximos de dos semanas del lunes, cuando las dudas sobre la continuación del acuerdo del corredor del mar Negro habían apoyado los precios.

* Naciones Unidas dijo el martes que se reanudaron las inspecciones de los buques de salida en virtud de un acuerdo que permite la exportación segura de cereales ucranianos por el mar Negro, que Moscú ha amenazado con abandonar el 18 de mayo por los obstáculos a sus propias exportaciones de cereales y fertilizantes. (Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Javier López de Lérida)

