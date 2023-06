Granos-el maíz cae a mínimos de una semana por las lluvias en eeuu, el trigo sube un 1%

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 26 jun (Reuters) - Los futuros del maíz en Chicago caían el lunes por tercera sesión consecutiva hasta su nivel más bajo en una semana, ya que las previsiones de lluvias beneficiosas en el Medio Oeste estadounidense lastraban los precios.

El trigo subía en torno a un 1%, apoyado por la reducción de la oferta mundial.

"Ciertamente, el estrés en el cultivo de maíz se ha moderado con algo de lluvia, menos calor y menos luz solar directa", dijo la firma de análisis de materias primas Hightower en un informe.

El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) caía un 0,3%, a 5,86-1/4 dólares el bushel, a las 0351 GMT, después de haber retrocedido a su nivel más bajo desde el 16 de junio, a 5,75-1/2 dólares el bushel, a principios de la sesión.

El trigo subía un 0,9%, a 7,53 dólares el bushel, mientras que la soja se mantenía prácticamente sin cambios, a 13,10-1/4 dólares el bushel.

Las últimas previsiones meteorológicas apuntaban a lluvias significativas en partes del Medio Oeste esta semana, lo que según los analistas podría reforzar el estado de los cultivos antes de las etapas clave de crecimiento de este verano.

La menor demanda de productos agrícolas estadounidenses constituye un factor bajista para los precios.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el viernes que las ventas semanales de exportación de maíz totalizaron solo 83.100 toneladas métricas, cerca del extremo inferior de las estimaciones del mercado que oscilaban entre cero y 800.000 toneladas métricas.

Las ventas de exportación de trigo fueron de 123.900 toneladas y las de soja de 626.300 toneladas. Estas cifras contrastan con las expectativas comerciales de 100.000 a 400.000 toneladas métricas para el trigo y de 100.000 a 900.000 toneladas métricas para la soja.

India podría recortar los aranceles a la importación de trigo si fuera necesario, dijo el viernes la emisora ET Now basándose en la información del director de la empresa estatal Food Corporation of India.

La cosecha de trigo de 2023 es al menos un 10% inferior a la estimada por el Gobierno, dijo el miércoles a Reuters un importante organismo del sector, lo que supone el segundo año de baja producción y podría complicar los esfuerzos de Nueva Delhi por mantener controlados los precios de este alimento básico.

El regreso de las lluvias al norte de Europa debería ayudar a los cultivos de trigo tras un final de primavera seco y caluroso, y podría evitar los graves daños registrados en España, muy afectada por la sequía, según analistas y operadores.

Los grandes especuladores recortaron su posición corta neta en los futuros del maíz de la Bolsa de Chicago en la semana hasta el 20 de junio, según los datos reguladores publicados el viernes.

El informe semanal de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas sobre los compromisos de los operadores también mostró que los operadores no comerciales, una categoría que incluye los fondos de cobertura, recortaron su posición corta neta en el trigo CBOT y aumentaron su posición larga neta en la soja. (Reporte de Naveen Thukral; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters