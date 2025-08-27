Granos: El maíz cede ante las expectativas de una cosecha récord en EEUU mientras el trigo baja

SINGAPUR, 27 ago (Reuters) -

Los futuros del maíz de Chicago perdían más terreno el miércoles, lastrados por las expectativas de una cosecha récord en Estados Unidos, que está impulsando a los agricultores a vender sus cosechas almacenadas.

El trigo caía por primera vez en tres sesiones, mientras que la soja se mantenía prácticamente sin cambios.

"El mercado del maíz está sometido a presiones estacionales antes de la cosecha estadounidense, que probablemente será récord", dijo un operador de cereales en Singapur. El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) caía un 0,5% a US$4,07-1/2 el bushel, a las 0922 GMT, el trigo perdía un 0,7% a US$5,28-1/4 el bushel y la soja se mantenía plana a US$10,49-1/2 4 el bushel.

Los agricultores estadounidenses van camino de recoger este otoño boreal la mayor cosecha de maíz de la historia del país y una cosecha récord de soja.

El Departamento de Agricultura de EEUU elevó su calificación de buena a excelente para la soja y mantuvo estable su calificación de la cosecha de maíz en un informe semanal el lunes, sorprendiendo a los analistas que esperaban ligeros descensos.

La agencia calificó el 71% de la cosecha de maíz como buena o excelente a 24 de agosto, sin cambios respecto a la semana anterior. Aumentó la calificación de la cosecha de soja al 69%, de buena a excelente, frente al 68% de la semana anterior. (Información de Naveen Thukral; edición de Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)