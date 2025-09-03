Granos: el maíz retrocede desde máximos de seis semanas, la soja baja por preocupación ante la demanda china

(Reenvía para precisar día en cuarto párrafo)

Por Karl Plume

CHICAGO, 3 sep (Reuters) - Los futuros del maíz estadounidense caían el miércoles desde máximos de seis semanas por una toma de beneficios y ventas técnicas, después de tres sesiones de ganancias, dado que lo que sería una cosecha récord en Estados Unidos presionó al mercado.

* La soja caía por segundo día consecutivo por la falta de ventas de exportación a China, su principal comprador, en medio de las crecientes tensiones comerciales, mientras que el trigo se desplomaba debido a la abundante oferta mundial.

* El maíz y la soja registraron pérdidas pese a la preocupación de que las últimas previsiones de producción del Gobierno de Estados Unidos eran demasiado altas, ya que los focos de clima seco y los informes de la presión de enfermedad en algunos campos del Medio Oeste podrían hacer caer los rendimientos.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos rebajó el martes sus previsiones de cosecha de maíz y soja en un informe semanal.

* El optimismo sobre un avance en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China ayudó a elevar los futuros de la soja a máximos de varios meses a finales del mes pasado, pero la confianza del mercado ha decaído.

* El recibimiento por parte de Pekín esta semana de líderes no occidentales, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, ha subrayado su rivalidad con Estados Unidos.

* "China es probablemente el factor dominante, seguido por el hecho de que cada día estamos más cerca de la cosecha y el juego de adivinanzas sobre los rendimientos pronto va a terminar", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities.

* "China sigue sin comprar nuestra soja. Cada semana que no compran es una semana que hemos perdido algo de negocio".

* La soja de noviembre de la Bolsa de Chicago cayó a su punto más bajo desde el 20 de agosto y a las 1725 GMT cotizaba con una baja de 8,5 centavos a US$10,3250 el bushel. El maíz de diciembre retrocedía 5 centavos a US$4,18 el bushel tras tocar su nivel más alto desde el 22 de julio en las operaciones de la noche.

* El trigo de diciembre CBOT bajaba 5,25 centavos a US$5,23 el bushel.

* La caída de los precios en Rusia, en un contexto de mejora de las perspectivas de cosecha en el mayor país exportador de trigo del mundo, y las expectativas de una cosecha superior al promedio en Australia han lastrado los mercados del trigo esta semana.

(Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Javier Leira)