Granos: El maíz y la soja suben gracias a coberturas de posiciones cortas antes de gira de cultivos

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 15 ago (Reuters) - Los futuros del maíz y la soja estadounidenses subían el viernes gracias a la cobertura de posiciones cortas antes del fin de semana y de una gira de seguimiento de cultivos que comenzará la semana que viene en los campos del Medio Oeste.

* El trigo de la Bolsa de Chicago también subía después de que la preocupación por la gran oferta mundial arrastró al mercado a mínimos contractuales a principios de semana.

* Los futuros del maíz y el trigo se encaminaban a cerrar con pérdidas semanales por cuarta vez consecutiva, ya que la abundante oferta pesaba sobre ambos mercados.

* La soja iba camino a una subida semanal por primera vez en cuatro semanas, después de que el Departamento de Agricultura anunció esta semana una previsión de cosecha en Estados Unidos menor de lo esperado.

* "Por el momento, el riesgo es alcista. Los fondos están cortos en cereales y oleaginosas, y tenemos esa gira de la cosecha que comienza el lunes", dijo Craig Turner, corredor de materias primas en StoneX.

* El maíz para diciembre en Chicago subía 6,75 centavos, a US$4,04 el bushel, a las 1720 GMT, mientras que la soja para noviembre sumaba 14,5 centavos, a US$10,43 el bushel. El trigo para septiembre ganaba 1,5 centavos, a US$5,05 el bushel.

* La próxima semana, Pro Farmer Midwest calculará los rendimientos del maíz y medirá el potencial de producción de la soja en siete estados antes de publicar sus perspectivas de cosecha el próximo viernes.

* Los operadores de cereales estarán atentos a los resultados después de que el USDA proyectó esta semana una cosecha récord de maíz en Estados Unidos y una cosecha menor de soja. (Reporte adicional de Nigel Hunt y Peter Hobson. Edición en español de Javier López de Lérida)