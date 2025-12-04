GRANOS El maíz y la soja suben por un rebote técnico; el trigo repunta

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 4 dic (Reuters) - Los futuros del maíz de Chicago subían el jueves gracias a un rebote técnico, la fortaleza de los mercados al contado y una sólida demanda de exportación del grano estadounidense, según analistas.

* Los futuros de la soja y el trigo siguieron la tendencia al alza, haciendo caso omiso de la presión de las estimaciones mayores de lo esperado de las cosechas de trigo y canola de Canadá.

* A las 1901 GMT, los futuros del maíz para marzo de la Bolsa de Chicago subían 4 centavos, a US$4,475 por bushel, recuperándose después de caer a 4,4175 dólares, el nivel más bajo en una semana.

* La soja para enero CBOT subía 4 centavos, a US$11,1975 por bushel, recuperándose tras tocar un mínimo de dos semanas a 11,14 dólares. El trigo para marzo ganaba 2,5 centavos, a US$5,4075 el bushel.

* Los futuros del maíz encontraron un ligero apoyo en la noticia de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó las ventas de 392.500 toneladas métricas de maíz estadounidense a México y otras 100.800 toneladas a Colombia.

* Sin embargo, el contrato de referencia del maíz de marzo retrocedió y cayó a mínimos de sesión tras el anuncio del USDA, para volver a repuntar en un comercio volátil.

* Ted Seifried, estratega jefe de mercado de Zaner Ag Hedge, comentó que el volumen de negociación del jueves "parece bastante escaso". "La forma en que (los futuros del maíz y la soja) se acercaron a un centavo de los niveles de soporte y rebotaron, parece que podría ser de naturaleza técnica", agregó.

* La soja subió mientras los operadores esperaban más indicaciones sobre las compras chinas de soja estadounidense.

* En un informe semanal atrasado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que las ventas netas de exportación de soja en la semana terminada el 30 de octubre fueron de 1.248.500 toneladas métricas, en línea con las estimaciones de los analistas. El recuento incluyó 232.000 toneladas vendidas a China, las primeras compras del país de la cosecha de 2025.

* Los futuros del trigo subieron ligeramente, siguiendo la tendencia del maíz y la soja, a pesar de la gran cosecha de trigo de Canadá. (Reportajes de Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín. Edición de Rashmi Aich, Eileen Soreng y Leslie Adler)