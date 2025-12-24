GRANOS. El trigo amplía sus avances ante la guerra y los riesgos meteorológicos

Por Daphne Zhang y Gus Trompiz PEKÍN/PARÍS, 24 dic (Reuters) - El trigo de Chicago subía por quinta sesión consecutiva el miércoles, ante la preocupación por la escalada bélica en la zona de exportación del mar Negro y el frío intenso en los cinturones trigueros rusos, que alentaron la cobertura de posiciones cortas antes de las vacaciones de Navidad, según operadores y analistas.

Los futuros de la soja y el maíz avanzaban, y los mercados de cereales también se veían favorecidos por la caída del dólar y el repunte del crudo. Los avances siguieron siendo moderados, en un contexto de abundante oferta mundial, que se cierne sobre los mercados de cereales tras los mínimos de precios de varias semanas de la semana pasada.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,8%, a US$5,21 por bushel, a las 10.36 GMT, tras tocar un máximo de una semana. Los ataques rusos a los puertos ucranianos han reforzado las coberturas cortas de los inversores que suelen producirse antes de los festivos de fin de año.

"También influye el clima", dijo un operador europeo sobre el repunte del trigo, citando el frío en Rusia, la sequía en las llanuras de Estados Unidos y la lluvia a mediados de la cosecha en Australia.

Sin embargo, la capa de nieve debería proteger inicialmente al trigo de invierno de las heladas del miércoles, según Commodity Weather Group en una nota.

Los grandes volúmenes que se esperan de las cosechas en curso en Argentina y Australia reforzarán la oferta mundial para el resto de la campaña 2025/26. Rusia, por su parte, confirmó el viernes que fijará una cuota de exportación de grano de 20.000 toneladas métricas para el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 30 de junio. Esta cifra duplica la de hace un año y sugiere que Rusia dispone de un amplio volumen de trigo para enviar tras un inicio de campaña de exportación más lento de lo habitual.

La soja CBOT avanzaba un 0,5%, a US$10,69 el bushel. El maíz subía un 0,4% a US$4,49-1/4 el bushel, justo por debajo de un máximo anterior de tres semanas.

En el mercado de la soja, los operadores mantuvieron la cautela sobre el ritmo de las compras chinas de soja estadounidense en el marco de una tregua comercial bilateral, mientras que los pronosticadores siguieron proyectando otra cosecha récord en Brasil esta temporada. Además de la fortaleza del trigo, el mercado del maíz se mantenía apoyado por el dinamismo de las exportaciones estadounidenses.

Precios a las 10.36 GMT

Última Cambio Variación porcentual Trigo CBOT 521,00 4,00 0,77 CBOT maíz 449,25 1,75 0,39 CBOT soja 1069,00 5,25 0,49 París trigo 189,00 0,00 0,00 Maíz de París 188,25 0,00 0,00 Colza de París 448,50 -2,50 -0,55 Petróleo crudo WTI 58,53 0,15 0,26 Euro/dlr 1,18 0,00 0,03

Contratos más activos - Trigo, maíz y soja centavos de dólar por bushel, futuros de París en euros por tonelada métrica

(Información de Daphne Zhang en Pekín, Gus Trompiz en París y Naveen Thukral; edición de Alan Barona y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)