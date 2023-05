Granos-el trigo cae en chicago por toma de ganancias, el maíz y la soja suben

Por Mark Weinraub

CHICAGO, 24 mayo (Reuters) - Los futuros del trigo estadounidense cayeron el miércoles por una ronda de toma de beneficios, ya que los operadores dijeron que el mercado carecía de insumos fundamentales para impulsar los precios al alza un día después de un repunte por las renovadas preocupaciones sobre un acuerdo en el Mar Negro.

* Los futuros del maíz se mantuvieron firmes por segundo día consecutivo, con el mercado apuntalado por señales de fortaleza en el mercado al contado y la creciente preocupación por las condiciones secas en el Medio Oeste estadounidense. El mercado de la soja fue más fuerte gracias al apoyo de las compras técnicas.

* Los futuros del trigo subieron un 2,6% el lunes, pero la abundante oferta en Rusia -subrayada por la caída de los precios, la revisión prevista de su impuesto a la exportación y las favorables perspectivas de cosecha- siguió limitando los precios del trigo, según los operadores.

* "No ha habido demanda", dijo Scott Harms, especialista en riesgo agrícola de Archer Financial Services. "Simplemente no tenemos un hogar para el trigo estadounidense".

* A las 1619 GMT, el trigo rojo blando de invierno de julio de mercado de Chicago Board bajaba 12,25 centavos a 6,10 dólares el bushel.

* El martes, Ucrania acusó a Rusia de excluir al puerto ucraniano de Pivdennyi de un acuerdo que permitía la exportación segura de alimentos y fertilizantes al Mar Negro desde los puertos ucranianos de Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi.

* Rusia se quejó de no haber podido exportar amoníaco a través de un oleoducto a Pivdennyi.

* En China, un excedente de trigo barato está frenando el consumo de maíz y harina de soja, según fabricantes de piensos y analistas.

* La firmeza del dólar y la debilidad de los mercados financieros, ante la preocupación de los inversores por el estancamiento de las negociaciones para elevar el techo de la deuda pública estadounidense, pesaron aún más sobre el ánimo de los operadores.

* Los futuros de maíz para julio de CBOT subieron 10 centavos a 5,87 dólares el bushel.

* Las últimas previsiones meteorológicas mostraban una mayor probabilidad de lluvia en algunas zonas del centro de Estados Unidos y Canadá, aunque el este del Medio Oeste se mantendría seco hasta principios de junio. La sequía ha suscitado preocupaciones iniciales sobre la sequía estival, aunque por ahora ha favorecido la siembra de primavera. * La soja de julio en Chicago subió 2,25 centavos a 13,2475 dólares el bushel. (Información adicional de Gus Trompiz en París y Matthew Chye en Singapur. Editado en español por Juana Casas)

Reuters