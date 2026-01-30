GRANOS: el trigo cae mientras el dólar estadounidense se estabiliza

30 ene (Reuters) - Los futuros del trigo de Chicago caían el viernes, en un momento en que el dólar estadounidense recuperaba algo de terreno, a pesar de que la reciente caída brusca de la divisa estadounidense y el renovado interés comprador mantenían el contrato en camino de registrar su cuarta ganancia semanal consecutiva.

La soja y el maíz también bajaban, y ambos se preparaban para terminar la semana con pocos cambios en medio de una oferta abundante. El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), el trigo, había bajado un 0,4%, hasta US$5,39-1/2 el bushel, a las 0526 GMT, mientras que la soja de la CBOT descendía un 0,4%, hasta US$10,67-1/2 el bushel, y el maíz perdía un 0,2%, hasta US$4,30 el bushel.

El trigo ha subido un 1,8% desde el cierre del viernes pasado, tras alcanzar esta semana su máximo en ocho semanas. El dólar estadounidense subía frente a una cesta de las principales divisas, ayudado por una Reserva Federal ligeramente inclinada hacia el endurecimiento monetario. Sin embargo, los comentarios erráticos del presidente Donald Trump han provocado una fuerte caída de la moneda en las últimas semanas, incluyendo un mínimo de cuatro años el martes.

Un dólar más débil hace que las materias primas estadounidenses sean más competitivas en los mercados de exportación mundiales.

"La ligera recuperación del dólar estadounidense ha suavizado los precios de los granos y las semillas oleaginosas estadounidenses", dijo Tobin Gorey, fundador de la consultora agrícola Cornucopia.

"El trigo blando rojo de invierno vuelve a tener dificultades para alcanzar nuevos máximos. Esas dificultades sugieren que la cobertura de posiciones cortas por parte de los inversores se está agotando", añadió.

Los fondos de materias primas mantienen una gran posición corta neta en el trigo CBOT, pero fueron compradores netos el miércoles y el jueves, según los operadores.

El reciente enfriamiento en Estados Unidos y la previsión de temperaturas extremadamente bajas en Ucrania la próxima semana, que podrían causar daños en las cosechas, han dado cierto apoyo a los precios.

"Pero no esperamos que eso se traduzca en un repunte duradero", dijo un analista con sede en Pekín que pidió no ser identificado. "Con un suministro mundial holgado y exportadores competidores que ofrecen precios muy bajos, es probable que cualquier repunte provocado por el clima en Estados Unidos se desvanezca rápidamente". (Información de Daphne Zhang en Pekín; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)