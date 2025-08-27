Granos: El trigo cae por el buen tiempo en las regiones productoras

Por Renee Hickman

CHICAGO, 27 ago (Reuters) - Los futuros del trigo de Chicago perdieron terreno el miércoles, lastrados por las grandes cosechas mundiales, el tiempo favorable en las zonas de cultivo y la fortaleza del dólar estadounidense, según analistas.

* Los futuros del maíz siguieron a la baja al trigo y la soja bajó ligeramente por el creciente optimismo sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque se seguía esperando una gran cosecha.

* El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), el maíz de diciembre, bajó 3,25 centavos a US$4,0625 el bushel a las 1719 GMT, el trigo de diciembre perdió 7 centavos a US$5,2475 el bushel y la soja de noviembre bajó 2 centavos a US$10,4750 el bushel.

* El trigo de invierno de Carolina del Norte también cayó a mínimos contractuales.

* El trigo está cayendo en medio de las previsiones de lluvias en las zonas de cultivo de trigo de invierno en los próximos días. "Esto contribuirá en gran medida a restablecer la humedad del suelo y preparar los lechos de siembra del trigo de invierno", dijo Brian Hoops, presidente de Midwest Market Solutions.

* Mientras tanto, los altos precios del maíz han frenado la demanda de exportación, según Terry Linn, de Linn & Associates.

* Los agricultores estadounidenses están en vías de recoger este otoño boreal la mayor cosecha de maíz de la historia del país, así como una abundante cosecha de soja.

* Sin embargo, el mercado de la soja está centrando su atención en las probables conversaciones entre Estados Unidos y China de esta semana.

* Se espera que el alto negociador comercial chino Li Chenggang viaje a Washington esta semana para reunirse con funcionarios, dijo un portavoz del gobierno de Estados Unidos, con las dos superpotencias buscando trazar un camino más allá de su actual tregua arancelaria.

* Según Linn, "estos resultados aún por determinar de la oferta y la demanda tienen el potencial de influir en nuestro comportamiento interno de un resultado final extremadamente bajista a uno extremadamente alcista".

(Reporte de Renee Hickman en Chicago; Reportaje adicional de Naveen Thukral; Edición de Richard Chang. Editado en español por Natalia Ramos)