Por Brendan O'Brien

CHICAGO, 27 dic (Reuters) - El trigo de Chicago bajaba el miércoles, borrando la mayor parte de las ganancias logradas la víspera, cuando el temor a que la escalada bélica afectara al transporte marítimo en la región exportadora del mar Negro hizo subir los precios de los cereales.

* La soja y el maíz también caían el miércoles, mientras los operadores evaluaban las previsiones de lluvias en Sudamérica, después de que la sequía exacerbó la preocupación por el rendimiento de las cosechas en Brasil, el principal exportador de soja y maíz.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) perdía un 2,2%, a 6,225 dólares, a las 1630 GMT. Sin señales de una fuerte demanda, el contrato borró la mayor parte de las ganancias del martes, cuando avanzó más de un 3%, después de que Ucrania atacó un gran buque de guerra ruso.

* "La demanda no es lo suficientemente buena como para mover el mercado por sí misma", dijo Mark Schultz, analista jefe de Northstar Commodities. "No es un mercado impulsado por la demanda, en los granos o semillas oleaginosas, en esta coyuntura, simplemente no lo es".

* La soja en Chicago caía un 0,57%, a 13,115 dólares el bushel, y el maíz retrocedía un 0,78%, a 4,765 dólares el bushel.

* Los mapas meteorológicos anticipaban chubascos irregulares durante la próxima semana en zonas secas del centro y el norte de Brasil, antes de fuertes lluvias generalizadas a principios de enero.

* Para el maíz, las precipitaciones de las próximas semanas también influirán en los rendimientos de la próxima cosecha de primera y afectarán a las perspectivas de siembra de la mayor cosecha de segunda en Brasil.

* "Por lo demás, no se han anunciado ventas significativas que sirvan de estímulo o de algo más, aparte de observar el tiempo día tras día", dijo Schultz, refiriéndose a la falta de anuncios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre ventas de exportación a China y otros países esta semana. (Contribución de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)