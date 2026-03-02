GRANOS-El trigo de Chicago retrocede desde su máximo reciente ante la mejora del tiempo en EEUU

PEKÍN, 2 mar (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago bajaban el lunes, en un momento en ‌que la mejora de ‌las ⁠condiciones meteorológicas en Estados Unidos redujo la preocupación por el estrés de los cultivos, lo que provocó que los ​precios retrocedieran ⁠desde ⁠el máximo de un mes alcanzado en la sesión anterior. El contrato de ​trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) perdía ‌un 0,51%, hasta situarse en 5,88-1/4 dólares el ​bushel, a las 0418 ​GMT.

"El trigo bajó porque se esperan lluvias en EEUU, lo que reduce las posibilidades de un mal comienzo de la temporada", dijo el analista de Rabobank Vitor Pistoia. La soja de la CBOT descendía un 0,06%, a 11,7 dólares ​el bushel, presionada por la cosecha récord de Brasil y la incertidumbre sobre la demanda china ⁠después de que la Corte Suprema de EEUU anulara varios aranceles, lo que llevó al presidente ‌Donald Trump a introducir nuevas medidas.

La soja había seguido anteriormente las ganancias del aceite de soja, que subió junto con los precios del crudo ante el conflicto en curso en Oriente Medio, ya que Irán e Israel intensificaron sus ataques mutuos.

En Estados Unidos, los procesadores de soja probablemente trituraron ‌6,789 millones de toneladas cortas, o 226,3 millones de bushels, de soja en ⁠enero, según los analistas encuestados antes del informe mensual del Departamento ‌de Agricultura de Estados Unidos que se .

Los operadores están vigilando ⁠los obstáculos logísticos en Brasil, el principal productor ⁠de soja, donde los camioneros se enfrentan a retrasos inusualmente largos para entregar la soja en el puerto de Miritituba, lo que supone una carga para uno de los principales centros de exportación mundiales de este cultivo. El ‌maíz caía un 0,17%, hasta ​los 4,47-3/4 dólares el bushel, siguiendo la caída de la soja y el trigo a pesar de la firme demanda de exportación. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de ‌Sumana Nandy y Sonia Cheema; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)