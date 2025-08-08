Granos: el trigo, el maíz y la soja se mantienen estables tras la caída de precios que aviva la demanda

CANBERRA, 8 ago (Reuters) - Los futuros del trigo, el maíz y la soja de Chicago subían ligeramente el viernes, prolongando las ganancias de la sesión anterior después de que la caída de los precios a mínimos de varios meses o incluso años provocara cierta demanda de exportaciones estadounidenses. El contrato de trigo más activo en la Junta de Comercio de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) subía un 0,1% a US$5,18-1/2 el bushel a las 0519 GMT, con el maíz CBOT subiendo un 0,1% a US$4,07-1/2 el bushel y la soja un 0,3% más a US$9,97 el bushel.

El trigo se encaminaba a una ganancia semanal del 0,4% y la soja del 0,8%, pero el maíz bajaba un 0,8% respecto al cierre del viernes pasado. La abundante oferta mundial ha hecho bajar los tres cultivos. El miércoles, el trigo CBOT caía a su nivel más bajo en cinco años, US$5,04. Ese mismo día, la soja descendía a su nivel más bajo desde abril y el maíz se hundió hasta mínimos contractuales. Sin embargo, los precios bajos han estimulado la demanda. Las ventas semanales de exportación de Estados Unidos comunicadas el jueves por el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) mostraron volúmenes de trigo, maíz y soja por encima de las estimaciones del mercado.

El USDA también informó el jueves de ventas de 211.680 toneladas de maíz a México y Guatemala.

La cobertura de posiciones cortas por parte de los especuladores también contribuyó al repunte de los precios del trigo y el maíz. Los fondos de materias primas fueron el jueves compradores netos de maíz por primera vez en cinco sesiones y de trigo por primera vez en ocho sesiones, según los operadores. No obstante, la abundante oferta sigue pesando. La cosecha de trigo del hemisferio norte está en pleno apogeo, y el principal exportador, Rusia, está incrementando sus entregas a los puertos, mientras que en EEUU se esperan grandes cosechas de maíz y soja en los próximos meses.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los agricultores argentinos han sembrado este año una superficie de trigo mayor que la del año pasado y las condiciones de los primeros cultivos son muy favorables.

Expana aumentó sus previsiones mensuales de producción para la principal cosecha de trigo de la Unión Europea, pero recortó las de maíz.

Según Vitor Pistoia, analista de Rabobank, los precios han tocado fondo y se han recuperado, pero probablemente aún no hayan tocado fondo.

"La semana que viene veremos la verdad", dijo. (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)