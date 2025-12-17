GRANOS - El trigo en Chicago cae a un nuevo mínimo de ocho semanas por la abundante oferta mundial

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO, EEUU, 17 dic (Reuters) -

Los futuros del trigo en Chicago caían el miércoles por cuarta sesión consecutiva, a un mínimo de ocho semanas, ya que la abundante oferta y los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania provocaron ventas especulativas.

Los futuros del maíz se fortalecían por la demanda de exportación, aunque los precios siguieron sintiendo la presión del mercado del trigo. Según los analistas, el trigo más barato puede competir con la demanda de maíz en los mercados de piensos.

Los futuros de la soja caían, a pesar de las nuevas noticias sobre las ventas de exportación.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó de ventas de 323.000 toneladas métricas de soja para la campaña 2025/26, con 198.000 toneladas a China y 125.000 toneladas a "destinos desconocidos".

Los agricultores y comerciantes estadounidenses han observado de cerca la demanda china de productos agrícolas estadounidenses desde que el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping alcanzaron una tregua comercial a finales de octubre.

"La pregunta que todos nos hacemos es: '¿Qué hará China cuando termine la compra política de soja estadounidense?'", dijo Dan Basse, presidente de AgResource Co en Chicago. "¿Son los 12 millones de toneladas el precipicio? ¿O habrá más?".

Una recuperación parcial de los precios del crudo tampoco logró levantar la soja, debido a la preocupación de que la demanda china de cultivos estadounidenses podría verse limitada.

El crudo Brent cayó a menos de US$60 el barril esta semana por primera vez desde mayo, presionando a la baja los precios de los biocombustibles y las materias primas usadas para fabricarlos, incluida la soja.

El miércoles, el contrato de maíz más activo de la CBOT subía un 0,97%, a US$4,4075 el bushel a las 1808 GMT, mientras que la soja bajaba un 0,35%, a US$10,59 el bushel.

El trigo CBOT bajaba un 0,69%, a US$5,0575 el bushel. Antes, el contrato había caído a US$5,04 el bushel, su nivel más bajo desde el 23 de octubre.

Los exportadores cancelaron las ventas de 132.000 toneladas métricas de trigo blanco estadounidense a China, informó el USDA el miércoles, ya que los suministros mundiales eran abundantes. Aunque la noticia se consideró bajista, los operadores dijeron que la cancelación no afectaba significativamente al balance de la oferta mundial.

Los productores del hemisferio sur están vertiendo trigo en un mercado ya bien abastecido. La Bolsa de Cereales de Rosario elevó la semana pasada su estimación de producción para Argentina a una cifra récord de 27,7 millones de toneladas métricas, y Australia va camino de obtener su tercera mayor cosecha.

Los fondos de materias primas fueron vendedores netos de trigo, soja y maíz CBOT el martes, dijeron comerciantes. Sus ventas netas de trigo fueron las mayores desde el 6 de noviembre, según sus estimaciones.

(Reportaje de P.J. Huffstutter en Chicago; contribución de Peter Hobson en Canberra y Sybille de La Hamaide en París; edición en español de Javier López de Lérida)