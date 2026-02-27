GRANOS: el trigo en EE. UU. sube a máximo anual porque la tensión entre EE. UU. e Irán asusta a los fondos

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 27 feb (Reuters) - Los futuros del trigo estadounidense subían el viernes a un máximo anual, ya que el temor a un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán provocaba la cobertura de posiciones cortas de fondos con grandes posiciones en el mercado.

El maíz alcanzó un máximo de siete semanas, impulsado por las compras técnicas y el apoyo indirecto del trigo.

La soja se mantenía firme cerca de un máximo de 20 meses, ya que los inversores valoraban la probable fuerte demanda de los fabricantes de biocombustibles, que contrarrestaba la incertidumbre sobre las compras del principal importador, China, y una probable cosecha récord en Brasil.

Los mercados de materias primas se han mostrado inestables, ya que los inversores quedaron inquietos tras las conversaciones no concluyentes del jueves entre Washington y Teherán, a pesar de que el mediador Omán habló de avances. Otros mercados están siguiendo la estela del crudo, que subía un 2%.

"La gente recuerda la invasión de Rusia a Ucrania, cuando el trigo se disparó a diez dólares. Los fondos se han quedado cortos y creo que esta es una de esas situaciones en las que los vendedores deben tener cuidado al entrar en un fin de semana en el que puede pasar cualquier cosa", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities.

Los futuros de trigo para mayo en Chicago subían 18,25 centavos, a 5,9275 dólares el bushel, a las 17:45 GMT, tras alcanzar el punto más alto para un contrato activo desde febrero de 2025. Las compras se aceleraron cuando el contrato superó el máximo del lunes.

El maíz para mayo subía 5 centavos, a 4,485 dólares el bushel, tras superar la resistencia técnica de los promedios móviles de 100 y 200 días. La soja para el mismo mes avanzaba 3,5 centavos, a 11,67 dólares el bushel, apenas menos que el máximo de 20 meses de un día antes.

La soja siguió respaldada por las recientes noticias alcistas sobre los biocombustibles y las esperanzas de que China compre más en Estados Unidos, aunque la cosecha récord de Brasil, proveedor rival, limitó las ganancias. (Reporte de Karl Plume en Chicago; contribución de Gus Trompiz en París y Bernadette Christina en Yakarta; edición en español de Javier López de Lérida)