GRANOS: El trigo lidera alza de los cereales, con ataques rusos en el punto de mira

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 22 dic (Reuters) - El trigo de Chicago repuntó el lunes ya que reportes de nuevos ataques rusos en infraestructura ucraniana reavivaron la preocupación por riesgos de guerra en el comercio de cereales del mar Negro, animando a los inversores a cubrir posiciones cortas tras el mínimo de ocho semanas de la semana pasada.

* La soja también subió, rompiendo una racha de seis sesiones a la baja, ya que la semilla oleaginosa encontró más apoyo en un repunte del petróleo y una relajación del dólar.

* "Nos mantenemos firmes porque los rusos están bombardeando a los ucranianos de nuevo, y no se sabe cuánto puede exportar Ucrania en estos días", dijo Jack Scoville, vicepresidente de Price Futures Group.

* El maíz siguió la estela alcista del trigo y la soja, ya que la fuerte demanda de exportación del cereal también apoyó los precios.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago subió 4,75 centavos a 5,1450 dólares por bushel a las 1630 GMT.

* La soja CBOT subió 2 centavos a 10,5125 dólares el bushel, tras haber tocado el viernes un mínimo de ocho semanas. El maíz CBOT subió 1,25 centavos a 4,45 dólares el bushel.

* Después de que la abundante oferta mundial y las dudas sobre la demanda china empujaran a los cereales de Chicago a mínimos de varias semanas en los últimos días, los titulares bélicos ayudaron a la recuperación de los precios.

* Las fuerzas rusas atacaron la infraestructura portuaria y energética en la región ucraniana de Odesa, provocando un incendio que quemó 30 contenedores de harina y aceite vegetal en el puerto de Pivdennyi, dijo el lunes un alto funcionario ucraniano.

* Rusia ha incrementado en las últimas semanas los ataques contra la región de Odesa, en la costa del Mar Negro, lo que ha perturbado la logística ucraniana de exportación de cereales.

* No obstante, las grandes cosechas de trigo en Argentina y Australia están engrosando aún más la oferta mundial, manteniendo los precios bajo control.

* La perspectiva de otra cosecha abundante en Brasil esta temporada ha planeado sobre el mercado de la soja, incluso mientras los operadores se mostraban escépticos sobre el ritmo de las compras chinas de porotos estadounidenses en el marco de una tregua comercial bilateral.

* Sin embargo, las compras generalizadas de materias primas agrícolas, típicas de fin de año, añadieron apoyo a los futuros de la soja a pesar de los fundamentos bajistas.

(Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Natalia Ramos)