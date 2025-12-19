GRANOS: El trigo se dirige a su mayor caída semanal desde junio ante la abundante oferta

CANBERRA, 19 dic (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago caían el viernes y se encaminaban a su mayor caída semanal desde junio, ya que la abundante oferta mundial empujaba los precios a sus mínimos desde 2020. Los futuros de la soja caían por sexto día consecutivo y alcanzaban su nivel más bajo desde el 24 de octubre, ya que los especuladores redujeron su posición larga neta debido a la abundante oferta y a las dudas sobre la demanda china de soja estadounidense.

El maíz caía, tras dos días de subidas impulsadas por las fuertes exportaciones estadounidenses.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) Wv1 bajaba un 0,4%, a 5,05-3/4 dólares el bushel, a las 0604 GMT y se encaminaba a terminar la semana un 4,4% a la baja.

La soja Sv1 de la CBOT cedía un 0,2%, a 10,50-1/2 dólares el bushel, y perdía un 2,4% respecto al cierre del viernes pasado.

El maíz Cv1 bajaba un 0,2% a 4,43-3/4 dólares el bushel, pero aun así se encaminaba a una subida semanal del 0,7%.

El trigo se desplomaba por debajo de su media móvil de 50 días el lunes y alcanzaba un mínimo de ocho semanas de 5,04 dólares el miércoles, antes de estabilizarse. Tanto el trigo como la soja CBOT han caído alrededor de un 10% desde los máximos del mes pasado, mientras que el maíz se ha mantenido cerca de máximos de seis meses. 2025 fue un año de abundancia para los cereales, con grandes cosechas que mantuvieron los precios bajo control.

Las grandes cosechas de trigo en curso en Argentina y Australia están inyectando nueva oferta en el mercado. El principal exportador, Rusia, espera una cosecha récord de 90 millones de toneladas métricas el año que viene, según informaron el jueves fuentes oficiales.

Las ventas estadounidenses de 132.000 toneladas de trigo a China se cancelaron esta semana. No se sabe por qué, pero el trigo argentino estaba disponible a precios más bajos, según los comerciantes.

Dicho esto, muchos analistas dudan de que los precios puedan bajar mucho más, y los especuladores que son cortos netos en trigo CBOT han comenzado a cubrir posiciones cortas. Los fondos fueron compradores netos de trigo el jueves por primera vez en una semana, según los operadores.

"El interés abierto ha aumentado en las últimas sesiones a medida que el precio se ha estabilizado en valores más bajos", escribió Bevan Everett, analista de StoneX, en una nota a clientes.

"Si el mercado del trigo puede repuntar será dictado por la cobertura de cortos en el futuro", añadió.

La consultora Expana dijo el jueves que espera que la producción de trigo blando de la UE disminuya un 6,2% a 128,3 millones de toneladas en 2026/27 tras la cosecha récord de esta temporada.

(Información de Daphne Zhang y Peter Hobson; edición de Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)