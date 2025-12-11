GRANOS El trigo se estabiliza tras caída por estimaciones de abundante cosecha del USDA

CANBERRA, 11 dic (Reuters) - Los futuros del trigo estadounidense se estabilizaban el jueves, apoyados por un dólar más débil, tras haber caído casi un 1% en la sesión anterior después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) elevara sus estimaciones de producción mundial, consolidando las expectativas de una abundante oferta.

Los futuros de la soja se mantenían sin cambios tras subir el miércoles, cuando el USDA confirmó ventas de 136.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China, otras 331.000 toneladas a destinos no revelados y 120.000 toneladas de harina de soja a Polonia.

El maíz también se mantenía estable. El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,2% a US$5,30-1/2 el bushel a las 0503 GMT, tras caer a US$5,25-1/4 el miércoles, su mínimo desde el 31 de octubre.

El dólar caía un 0,1% frente a la cesta de los principales pares, tras caer un 0,4% el miércoles, mientras la Reserva Federal recortó los tipos de interés. Un dólar más débil abarata las cosechas estadounidenses para los compradores con otras divisas y puede impulsar la demanda.

El USDA elevó el martes sus previsiones de producción de trigo para esta temporada en los principales exportadores, entre ellos Rusia, Australia y Canadá, y aumentó su estimación mundial de existencias finales en 3,4 millones de toneladas, más de lo que esperaba la mayoría de los analistas.

"Esperamos que los precios del trigo se asienten en un rango", dijo Tobin Gorey, fundador de la consultora Cornucopia.

Gorey dijo que el posicionamiento de los inversores se había vuelto más neutral en las últimas semanas, y que debido a que la guerra entre Ucrania y Rusia no estaba impidiendo las exportaciones de granos, cualquier movimiento hacia la paz era poco probable que moviera significativamente los precios. La soja CBOT cotizaba sin cambios a US$10,91-1/4 el bushel, tras haber caído el miércoles a su nivel más bajo desde finales de octubre.

Los precios han bajado alrededor de un 6,5% desde el máximo de 17 meses de US$11,69-1/2 alcanzado el mes pasado, debido a la débil demanda de exportaciones de Estados Unidos.

El analista de StoneX Arlan Suderman dijo que China había comprado alrededor de 6 millones de toneladas de soja estadounidense desde que Washington y Pekín acordaron una tregua comercial a finales de octubre, muy por debajo de los 12 millones de toneladas que las autoridades estadounidenses dijeron que China compraría este año.

Brasil, el mayor productor de soja, también está a pocas semanas de comenzar lo que se espera que sea una cosecha récord, aunque los analistas de LSEG dijeron que las fuertes lluvias estaban interrumpiendo la cosecha en algunas partes del país. El maíz seguía sin cambios en US$4,44-1/4 el bushel. Los precios apenas han variado este mes, mientras la fuerte demanda de exportación estadounidense se ha visto contrarrestada por la abundante oferta mundial. (Información de Peter Hobson; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)