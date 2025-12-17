GRANOS.- El trigo se estabiliza tras la venta de fondos provocada por la abundante oferta

CAMBERRA, 17 dic (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago recuperaban algo de terreno el miércoles tras caer a mínimos de ocho semanas en la sesión anterior, en un momento en que la abundante oferta y los avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania provocaron ventas por parte de inversores especulativos.

Los futuros del maíz se estabilizaban tras la caída del martes, ya que el abaratamiento del trigo supuso una competencia para el maíz en los mercados de piensos. La recuperación parcial de los precios del crudo impulsó a la soja, que el martes cayó a mínimos de siete semanas ante la abundante oferta y la escasa demanda de exportaciones estadounidenses. El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,1%, a US$5,10 el bushel, a las 0553 GMT, tras caer un 2,2% y tocar el martes los 5,07 dólares y medio, su mínimo desde el 23 de octubre.

"Las condiciones meteorológicas son demasiado buenas en muchas regiones productoras, y eso hace subir la oferta. La demanda no está acompañando en la misma medida", dijo Michael Whitehead, director ejecutivo de alimentos, bebidas y agroindustria de ANZ.

"No parece haber nada en el horizonte que pueda cambiar la dinámica", dijo, y añadió que las recientes caídas de precios rara vez han alcanzado los US$5 por bushel y que éste puede ser un nivel en el que los participantes en el mercado perciban una ganga y comiencen a comprar.

Los productores del hemisferio sur están inyectando trigo en un mercado ya bien abastecido. La Bolsa de Cereales de Rosario elevó la semana pasada su estimación de producción para Argentina a una cifra récord de 27,7 millones de toneladas métricas y Australia va camino de obtener su tercera mayor cosecha.

Los fondos de materias primas fueron vendedores netos de trigo, soja y maíz CBOT el martes, dijeron los operadores. Sus ventas netas de trigo fueron las mayores desde el 6 de noviembre, según sus estimaciones. El maíz CBOT subía un 0,3% a US$4,38 el bushel tras caer el martes a mínimos de tres semanas. La soja subió un 0,3% a 10,65-3/4 dólares el bushel, tras caer en la sesión anterior a su nivel más bajo desde el 27 de octubre. El crudo Brent cayó por debajo de US$60 el barril por primera vez desde mayo, presionando a la baja los precios de los biocombustibles y las materias primas utilizadas para fabricarlos, incluida la soja. O/R

Un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania reduciría los riesgos para las exportaciones de materias primas, como trigo, maíz y petróleo, a través del mar Negro. (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)