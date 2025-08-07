Granos: el trigo se estabiliza tras tocar mínimos de 5 años por la elevada oferta

CANBERRA, 7 ago (Reuters) - Los futuros del trigo de Chicago subían el jueves, después de que la abundante oferta y las apuestas bajistas de los especuladores impulsaran una venta masiva de varias semanas que el miércoles llevó los precios a mínimos de cinco años. Los futuros del maíz también subían tras caer a mínimos contractuales en la sesión anterior, y la soja se recuperó de sus niveles de precios más bajos desde abril. Como en el caso del trigo, la oferta mundial de ambos cultivos es abundante. El contrato de trigo más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,6% a US$5,11-1/2 el bushel a las 0537 GMT tras caer a US$5,04 el miércoles. El maíz CBOT subía un 0,7% a US$4,04 el bushel y la soja subía un 0,2% a US$9,86-1/4 el bushel.

Las cosechas de trigo del hemisferio norte han inundado el mercado de grano nuevo. La competencia de las exportaciones es fuerte y la demanda no lo bastante grande para sostener los precios.

El trigo de la zona central de Rusia, el mayor exportador, está llegando a los puertos, aliviando la preocupación por la disponibilidad tras los malos resultados de la cosecha temprana en las regiones meridionales.

Las recientes lluvias han mejorado las perspectivas de las cosechas en Canadá, Australia y Argentina, según los operadores.

La caída de los futuros del maíz también ha arrastrado al trigo, al incentivar a los productores avícolas y ganaderos a alimentar a sus animales con maíz barato en lugar de trigo. Se espera que en Estados Unidos se produzcan cosechas abundantes de maíz y soja a finales de año. Los analistas consultados por Reuters creen que el Departamento de Agricultura estadounidense elevará sus estimaciones en un informe mensual que se publicará el 12 de agosto.

Los fondos han ampliado su posición corta neta en trigo, maíz y soja CBOT en las dos últimas semanas, según los operadores. Sobre los precios pesa la preocupación de que las agresivas políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se traduzcan en menores exportaciones de granos y oleaginosas estadounidenses.

La compra por parte de China de varios cargamentos de harina de soja argentina "está enviando claramente un mensaje a Estados Unidos de que puede encontrar formas de satisfacer sus necesidades sin soja estadounidense", escribió en una nota el analista de StoneX Arlan Suderman. Los analistas de JPMorgan también dijeron esta semana que "la mayor incertidumbre, en particular en torno al futuro del comercio entre EEUU y China y las implicaciones más amplias para el crecimiento mundial, está contribuyendo a un estado generalizado de apatía en todos los mercados de cultivos en hileras" (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Janane Venkatraman; editado en español por Irene Martínez)