GRANOS: El trigo sigue cerca de mínimos de 8 semanas tras cancelar China las compras a EE. UU.

CANBERRA, 18 dic (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago se estabilizaban el jueves, pero se mantenían cerca de mínimos de ocho semanas después de que China cancelara las compras a EEUU y de que las grandes cosechas de Argentina y Australia aportaran nuevos cereales a un mercado bien abastecido.

Los futuros de la soja planos tras la caída del miércoles, cuando el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó las ventas a China y a "destinos desconocidos", y los precios del petróleo recuperaron algo de terreno, apoyando a las materias primas para biocombustibles.

El maíz subía por segundo día consecutivo debido a la fuerte demanda de exportación estadounidense, aunque la presión de los bajos precios del trigo limitaba las ganancias. El trigo compite con el maíz en el mercado de la alimentación animal. El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,1% a $5,06-3/4 el bushel a las 0619 GMT, tras caer a $5,04 el miércoles, su mínimo desde el 23 de octubre. La soja CBOT se mantenía sin cambios a $10,58-1/4 el bushel, tras haber caído a un mínimo de siete semanas de $10,53-1/2 en la sesión anterior. El maíz subía un 0,3% a $4,41-3/4 el bushel, acercándose de nuevo al máximo de seis meses de $4,52-1/4 alcanzado el 2 de diciembre.

Los precios del trigo y la soja se han desplomado alrededor de un 10% desde los máximos del mes pasado, ante una oferta abundante. La soja también se enfrenta a la escasa demanda de exportación estadounidense y a la competencia de los granos brasileños, más baratos.

El USDA informó el miércoles de que los exportadores habían cancelado las ventas de 132.000 toneladas métricas de trigo blanco estadounidense a China. No se conocía el motivo de la cancelación, pero los operadores dijeron que el trigo argentino estaba disponible a precios más bajos.

"Las cosechas de Argentina y Australia siguen aumentando y sumándose a la oferta mundial", dijo Rod Baker, analista de Bendigo Bank Agribusiness Insights.

"Argentina también ha bajado sus impuestos a la exportación. Eso los hace muy competitivos."

Los precios CBOT probablemente han caído lo suficiente como para alentar la compra, dijo Baker. "Los precios deberían estabilizarse por aquí y a medida que avancemos hacia el nuevo año subir un poco."

Los avances en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania han pesado sobre los precios del trigo, pero un alto el fuego todavía puede estar algo lejos.

Los ataques rusos a puertos e instalaciones energéticas del mar Negro han reducido las exportaciones ucranianas de trigo al obligar a cerrar algunas terminales de exportación, según dijo el miércoles el sindicato ucraniano de agricultores UAC.

