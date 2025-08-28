Granos: el trigo sube desde el mínimo de una semana, la abundante oferta limita las ganancias

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 28 ago (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago subían el jueves, recuperando algo de terreno tras caer a mínimos de una semana en la última sesión, aunque las expectativas de una oferta abundante limitaban las ganancias.

El maíz avanzaba por primera vez en cuatro sesiones, mientras que la soja se mantenía prácticamente sin cambios.

"La creciente producción mundial de trigo va a presionar los precios", dijo un operador de cereales en Singapur. "El interés comprador también es muy limitado". El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,3%, a US$5,26 el bushel, a las 0601 GMT, pero no muy lejos del mínimo de una semana alcanzado el miércoles a US$5,23 el bushel. El maíz avanzaba un 0,1%, a US$4,06-1/2 el bushel, y la soja bajaba un 0,2%, a US$10,45-3/4 el bushel.

Los precios del trigo se enfrentan a vientos en contra en medio de las previsiones de lluvias en las zonas de cultivo de trigo de invierno de Estados Unidos en los próximos días, según los analistas.

Australia está en camino de producir entre 32 y 35 millones de toneladas métricas de trigo en su próxima cosecha, según los analistas, que elevaron sus previsiones tras una mejora de las condiciones de los cultivos y dijeron que podrían elevarlas aún más.

Los resultados actualizados de la calidad de la cosecha francesa de trigo blando de este año mostraron que el 69% de la cosecha tenía un contenido proteínico superior al 11%, por debajo del 74% de la semana pasada y muy por debajo de la media quinquenal del 83%, según informó el miércoles la oficina agrícola FranceAgriMer.

Los agricultores estadounidenses van camino de recoger este otoño la mayor cosecha de maíz de la historia del país, así como una abundante cosecha de soja.

La atención en el mercado de la soja se está desplazando a las probables conversaciones entre Estados Unidos y China.

Se espera que el principal negociador comercial chino, Li Chenggang, viaje a Washington esta semana para reunirse con responsables estadounidenses, dijo un portavoz del Gobierno de EEUU, con las dos superpotencias buscando trazar un camino más allá de su actual tregua arancelaria. (Información de Naveen Thukral; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)