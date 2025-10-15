Granos: El trigo sube ligeramente tras repunte de demanda por precios bajos

CAMBERRA, 15 oct (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago subían ligeramente el miércoles, mientras los precios mínimos provocaban cierta demanda, pero la abundante oferta mundial mantenía el contrato cerca de los mínimos de cinco años del día anterior.

Los futuros del maíz y la soja apenas, en un momento en que la cosecha en curso en Estados Unidos aportó nueva oferta al mercado.

Una escalada de la tensión comercial entre Washington y Pekín en los últimos días sigue pesando en los mercados al nublar las esperanzas de que China reanude las compras de cultivos estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el martes el boicot chino a la soja estadounidense de "acto económicamente hostil" que podría llevarlo a poner fin a algunos lazos comerciales con China. El dólar también se debilitaba el miércoles, lo que ayuda a los precios estadounidenses al abaratar las materias primas para los compradores que tienen otras divisas. El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,1%, a US$5,00-1/2 el bushel, a las 0552 GMT, con el maíz cayendo un 0,1%, a US$4,12-3/4 el bushel, y la soja subiendo un 0,1%, a US$10,07 el bushel.

Los precios CBOT de los tres cultivos han ido dando tumbos durante el último año o dos cerca de sus niveles más bajos desde 2020, después de que la abundante oferta deshiciera las rápidas ganancias de 2021 y 2022.

El trigo se deslizó a un mínimo de cinco años de US$4,92-1/4 y el maíz a un mínimo de siete semanas de US$4,09-1/4 el martes.

"Había esperanzas de que hubiera un acuerdo comercial con China y empezaran a comprar trigo y soja estadounidenses", dijo el analista de Commonwealth Bank Dennis Voznesenski. "Ahora, debido a la escalada, parece menos probable".

Sin embargo, la negativa de China a comprar a Estados Unidos estaba debilitando la condición de barómetro de los precios estadounidenses, dijo.

"Los precios CBOT se están centrando cada vez más en Estados Unidos. Que bajen no significa que lo hagan otros mercados".

Sin embargo, los bajos precios del trigo estadounidense han impulsado las exportaciones estadounidenses muy por encima del ritmo de la temporada pasada y los fondos, que han sido vendedores netos de trigo durante la mayor parte de octubre, cambiaron a compradores netos el martes.

El actual cierre de la Administración estadounidense sigue impidiendo la publicación de datos cruciales sobre exportaciones, demanda y avance de la cosecha, lo que disuade a los operadores de hacer grandes movimientos en el mercado. (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)