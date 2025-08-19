Granos: el trigo y el maíz bajan en Chicago por la presión de la oferta

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 19 ago (Reuters) - El trigo de Chicago caía el martes, presionado por una revisión al alza de la previsión de la cosecha de trigo de Rusia y las últimas conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que el maíz bajaba por las sólidas proyecciones de rendimiento de una gira por los campos del Medio Oeste de Estados Unidos.

* La soja caía debido a una toma de ganancias, y el mercado también era afectado por la reducción de las previsiones del Gobierno estadounidense para la cosecha de otoño.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago bajaba 4,15 centavos, a US$5,205, a las 1620 GMT. Todos los contratos de trigo habían tocado mínimos históricos el martes.

* El lunes, la consultora rusa IKAR elevó su pronóstico de cosecha de trigo para 2025, a 85,5 millones de toneladas métricas desde 84,5 millones de toneladas, reforzando las expectativas de que el mayor exportador del mundo está listo para una gran cosecha a pesar de un comienzo decepcionante.

* Las esperanzas de avances hacia el fin de la guerra en Ucrania también pesaron en el ánimo, aunque los próximos pasos en las negociaciones seguían siendo inciertos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó conversaciones por separado con el mandatario ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

* Tanto Rusia como Ucrania son importantes exportadores de granos.

* El maíz CBOT bajaba 3,5 centavos, a US$4,03 el bushel, cerca de los mínimos del contrato de la semana pasada. La soja CBOT caía 9,5 centavos, a US$10,3175 el bushel, pero cerca de un máximo de seis semanas.

* Los mercados del maíz y la soja se centran en los resultados de la gira de cultivos Pro Farmer Midwest para obtener más indicaciones sobre las perspectivas de cosecha.

* Las perspectivas de rendimiento del maíz en Ohio y Dakota del Sur y el recuento de vainas de soja son superiores tanto al año pasado como al promedio de tres años, según los observadores del primer día de la gira anual Pro Farmer, el lunes.

* El informe semanal del USDA del lunes también indicaba condiciones favorables. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)