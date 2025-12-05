GRANOS: Futuros de la soja caen por dudas sobre demanda china

Por Tom Polansek

CHICAGO, 5 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja de la Bolsa de Chicago caían el viernes y se encaminaban a su primera pérdida semanal en ocho semanas, en un contexto de incertidumbre sobre la magnitud de la demanda china de suministros estadounidenses en el marco de una tregua comercial bilateral.

Los futuros del trigo y el maíz también bajaban, ya que la abundante oferta mundial de granos atenuó el apoyo de las exportaciones estadounidenses de maíz.

Los operadores de cereales estaban pendientes del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del martes, en el que la agencia ofrecerá una actualización de la oferta y la demanda mundiales.

El viernes, el USDA confirmó ventas privadas de 462.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China para su envío en la campaña comercial 2025-26, después de que el mercado hablara de acuerdos esta semana. En su sistema de reportes diarios, la agencia ha informado de ventas de alrededor de 2,7 millones de toneladas de soja estadounidense a China desde el 30 de octubre. El contrato más activo de soja CBOT bajaba 9,25 centavos a US$11,1025 el bushel a las 1550 GMT.

Washington y Pekín alcanzaron a finales de octubre una tregua en la disputa comercial que había detenido las compras de soja estadounidense por parte de China y enviado sus compras a Sudamérica.

Las compras totales de China siguen estando por debajo del objetivo de 12 millones de toneladas al que se han referido funcionarios estadounidenses, y el secretario del Tesoro de, Scott Bessent, pareció retrasar esta semana el plazo para alcanzar el objetivo de finales de diciembre a finales de febrero.

El jueves, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que el comercio con China debía equilibrarse y probablemente reducirse.

Se espera que el USDA aumente ligeramente sus perspectivas para las existencias finales de soja de Estados Unidos en 2025-26 en su informe mensual, según un sondeo de Reuters entre analistas. Para el trigo y el maíz, los analistas estimaron que la agencia recortaría sus previsiones para las existencias finales de Estados Unidos a partir de noviembre, mostró la encuesta. El trigo CBOT caía 5,25 centavos a US$5,35 el bushel, mientras que el maíz CBOT bajaba 2,25 centavos a US$4,45 el bushel.

(Reporte de Tom Polansek en Chicago, Ella Cao en Pekín y Lewis Jackson en Paris. Editado en español por Javier Leira)