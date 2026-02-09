GRANOS: Futuros de la soja EEUU retroceden por toma de ganancias a medida que avanza cosecha en Brasil

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 9 feb (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense cayeron el lunes debido a una toma de ganancias tras el repunte de la semana pasada, que llevó los precios a un máximo de dos meses muy por encima de los 11 dólares el bushel, vinculado a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que China podría comprar más soja a Estados Unidos

* La expansión de la cosecha récord de soja brasileña contribuyó al sentimiento bajista, según los analistas, mientras que los futuros del maíz y el trigo bajaron ante la falta de noticias favorables.

* A las 1815 GMT, los futuros de soja de marzo de la Bolsa de Comercio de Chicago bajaron 8,25 centavos, a US$11,07 por bushel, retrocediendo desde el máximo del viernes de US$11,3775, el más alto del contrato desde principios de diciembre.

* El maíz de marzo de la CBOT bajó 2,75 centavos, hasta US$4,2750 por bushel, y el trigo de marzo bajó 2,25 centavos, hasta US$5,2750 por bushel.

* El repunte de la semana pasada en los futuros de la soja, vinculado a las esperanzas de nuevas compras por parte de China, desató una ola de ventas de soja al contado por parte de los agricultores estadounidenses que contribuyó a que los futuros bajaran de sus máximos el viernes.

* La soja subió la semana pasada después de que Trump dijera que China estaba considerando aumentar las compras de soja estadounidense a 20 millones de toneladas métricas para la temporada actual. Pero los operadores siguen siendo escépticos, ya que los precios más altos hacen que no sea rentable para China comprar soja estadounidense.

* El lunes, la atención pareció volver a centrarse en Brasil, donde los productores del principal proveedor mundial de soja habían recolectado el 16% de la cosecha de soja hasta el jueves pasado, según la consultora agroindustrial AgRural, justo por encima del 15% registrado un año antes.

* "Gran parte de esto tiene que ver con que la cosecha brasileña está en pleno apogeo", afirmó Tom Fritz, socio del EFG Group, con sede en Chicago.

* Antes de la publicación del informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos el martes, los analistas encuestados por Reuters esperaban, en promedio, que la agencia elevara su estimación de la cosecha de soja de Brasil a 179,4 millones de toneladas métricas, desde su previsión anterior de 178 millones, que ya era un máximo histórico.

* La agencia brasileña de suministro de cultivos Conab tiene previsto publicar sus propias estimaciones de producción el jueves.

* Los operadores ignoraron la noticia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del lunes que confirmaba la venta privada de 264.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China.

* "El comercio de soja entre Estados Unidos y China parece estar perdiendo fuerza con la creciente presión de la oferta procedente de Sudamérica", afirmó Sean Hickey, analista de Bendigo Bank Agribusiness. (Reporte de Julie Ingwersen; Reporte adicional de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Michael Hogan en Hamburgo; Editado en Español por Natalia Ramos)