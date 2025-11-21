GRANOS Futuros de la soja siguen bajando por dudas sobre la demanda china

Por Tom Polansek

CHICAGO, 21 nov (Reuters) -

Los futuros de la soja estadounidense bajaban el viernes, al final de una semana en la que las compras chinas de suministros estadounidenses impulsaron los precios a máximos de 17 meses, antes de que las dudas sobre si el gigante asiático mantendría esas operaciones frenaran el repunte.

* Los futuros del maíz y el trigo cotizaban prácticamente sin cambios.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó esta semana que China compró más de 1.500.000 toneladas métricas de soja estadounidense. Los operadores dijeron que esperaban acuerdos de ese tamaño antes de que el USDA los comunicara, y que ya habían tenido en cuenta las compras chinas en el mercado.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba 2,5 centavos a US$11,20 el bushel a las 1605 GMT. El precio era inferior al máximo alcanzado el martes de US$11,6950, el más alto desde junio de 2024.

* Las compras de soja de China siguen estando lejos de los 12 millones de toneladas que las autoridades estadounidenses dijeron que prometió comprar para finales de año. Estados Unidos también se enfrenta a una dura competencia por las ventas mundiales de exportación de soja más barata de Brasil, dijeron analistas.

* Algunos operadores dijeron que China podría asumir el costo de realizar mayores compras de soja estadounidense para preservar la tregua comercial acordada con Washington a finales de octubre, pero esperaban que el mercado se mantuviera cauto hasta que se confirmen los volúmenes.

* "No nos sorprendería que las compras chinas a Estados Unidos estén más cerca de un goteo que de una avalancha", dijo Rod Baker, analista de Bendigo Agribusiness Insights.

* El USDA informó el jueves que China también compró 132.000 toneladas de trigo blanco de Estados Unidos. El acuerdo no logró desencadenar un fuerte repunte en los futuros de trigo CBOT, ya que la oferta mundial era abundante, dijeron operadores.

* El trigo CBOT subía 0,75 centavos a US$5,4150 el bushel, mientras que los futuros del maíz bajaban 0,75 centavos a US$4,37 el bushel.

(Reporte adicional de Tom Polansek en Chicago, Peter Hobson en Camberra y Gus Trompiz in Paris. Editado en español por Javier Leira)