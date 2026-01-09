GRANOS-Futuros de la soja suben con la demanda china en el punto de mira

Por Tom Polansek

CHICAGO, 9 ene (Reuters) - Los futuros de la soja en la bolsa de Chicago subieron el viernes para ⁠anotar un alza semanal, impulsados ⁠por el avance de los precios del petróleo y la continua demanda china de suministros estadounidenses.

* Los futuros del trigo y el maíz se ⁠mantuvieron prácticamente sin ‌cambios ​tras alcanzar el jueves sus niveles más altos en más de una semana.

* Los operadores ​estaban pendientes de los flujos de inversores vinculados a los cambios anuales en ‌la composición de los índices de materias primas y ‌a la espera de los datos ​de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del lunes, que son objeto de un amplio seguimiento.

* "Los operadores esperarán a ver qué nos da el USDA el lunes para hacer su próximo movimiento", dijo en una nota Cory Bratland, estratega de coberturas de AgMarket.Net.

* El contrato más activo de soja subió 1,75 centavos a 10,63 dólares el bushel a las 1830 GMT.

* Los exportadores ⁠vendieron 198.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China, dijo el USDA en un sistema de información diaria, después ​de que el jueves informara de ventas de 132.000 toneladas de soja estadounidense a China.

* Los operadores han seguido de cerca la demanda de China después de que funcionarios estadounidenses dijeran que el mayor importador mundial acordó comprar 12 millones de toneladas de suministros estadounidenses como parte de una tregua comercial a finales de octubre.

* El aceite de soja también subió ⁠apoyado por la firmeza de los precios del crudo, vinculada a la preocupación por posibles interrupciones del ​suministro en Irán y Rusia. El aceite de soja suele seguir la estela del crudo porque puede utilizarse en biocombustibles como sustituto de los combustibles fósiles.

* El trigo bajó 0,25 centavos a 5,1775 dólares el bushel, ‍y el maíz CBOT se mantuvo estable a 4,46 dólares el bushel. Ambos registraron ganancias semanales.

* Los informes del USDA del lunes incluirán estimaciones de las plantaciones de trigo de invierno y de las cosechas de maíz y soja del año pasado. Se espera que la agencia recorte su estimación del ​rendimiento promedio del maíz en la cosecha estadounidense del año pasado y fije la superficie de trigo de invierno para 2026 por debajo del nivel del año pasado. (Reporte de Tom Polansek en Chicago, Daphne Zhang y ‍Lewis Jackson en Pekín, y Gus Trompiz en París. Editado en español por Natalia Ramos)