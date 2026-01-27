GRANOS: Futuros de la soja y el trigo suben en Chicago, dólar toca mínimos de cuatro meses

Por Tom Polansek

CHICAGO, 27 ene (Reuters) -

Los futuros del trigo y la soja del Chicago Board of Trade subieron el martes, ya que la depreciación del dólar apuntaló los precios, mientras que los futuros del maíz cotizaron ligeramente a la baja.

* El lunes, el trigo marcó un máximo de seis semanas, la soja un pico de cuatro semanas y el maíz un máximo de dos semanas, antes de que los tres cultivos terminaran a la baja al disiparse los temores de que una tormenta invernal en Estados Unidos dañara las cosechas de trigo y perturbara la logística de los cereales.

* La caída del índice dólar, que amplió las pérdidas a un mínimo de cuatro meses, ayudó a los cereales a estabilizarse tras el retroceso del lunes, haciendo que los suministros estadounidenses fueran más baratos en el extranjero, dijeron analistas.

* Los futuros más activos del trigo CBOT subían 1 centavo a US$5,2350 el bushel a las 1820 GMT, mientras que la soja subía 6 centavos a US$10,6775 el bushel.

* Las ganancias en los futuros del aceite de soja ayudaron a sostener la oleaginosa, dijo un analista.

* El maíz CBOT bajó 2 centavos a US$4,2625 el bushel.

* Los mercados de cereales y soja siguen limitados por la abundante oferta mundial, incluida una cosecha récord de soja brasileña. Los operadores esperan que China recurra a Brasil en busca de importaciones en los próximos meses, tras una reciente oleada de compras de soja estadounidense.

* Sin embargo, la disponibilidad de la nueva cosecha brasileña era limitada, con la recolección aún en sus primeras fases y las ventas anticipadas por parte de los agricultores relativamente lentas, señalaron analistas.

(Reporte de Tom Polansek en Chicago, Daphne Zhang en Pekín, Gus Trompiz en Paris y Peter Hobson en Canberra; Editado en español por Javier Leira)