GRANOS - Futuros de maíz en EE. UU. suben a máximo desde junio por demanda de exportación

Por Tom Polansek

CHICAGO, EEUU, 28 nov (Reuters) -

Los futuros del maíz en la Bolsa de Chicago subían el viernes a su nivel más alto desde principios de junio por la demanda de exportación, mientras que los futuros de la soja estadounidense también avanzaban.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que los exportadores vendieron 273.988 toneladas métricas de maíz estadounidense a compradores desconocidos para entrega en 2025-26. La agencia agregó que los exportadores vendieron 312.000 toneladas de soja a China para la entrega 2025-26.

* El USDA había informado antes que en la semana que terminó el 16 de octubre las ventas de exportación de maíz de Estados Unidos fueron de 2,8 millones de toneladas para 2025-26 y 571.500 toneladas métricas para 2026-27.

* La agencia se está poniendo al día en la publicación de datos después de detener los informes de ventas de exportación durante el cierre parcial récord del Gobierno federal.

* Los analistas esperaban ventas de 1,4 millones a 2,5 millones de toneladas para 2025-26 y de 500.000 a 1 millón de toneladas para 2026-27 en la semana que terminó el 16 de octubre, según un sondeo de Reuters.

* "Son datos antiguos. Sin embargo, revelaron algunas ventas de maíz muy impresionantes durante la semana", dijo Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX.

* Los analistas prevén que el USDA informará el lunes de unas ventas semanales de exportación de maíz de entre 1,1 millones y 2,5 millones de toneladas para la semana que terminó el 23 de octubre.

* Los futuros de maíz CBOT más activos subían 1 centavo, a US$4,4625 por bushel, a las 16:20 GMT, tras cotizar en US$4,4850, el nivel más alto desde el 2 de junio.

* Los futuros de la soja subían 2 centavos, a US$11,3550 por bushel, y los del trigo bajaban 2 centavos, a US$5,3850 por bushel.

* Los operadores han seguido de cerca la demanda de soja estadounidense por parte de China tras la tregua comercial acordada entre ambos países a finales de octubre.

* China había evitado la soja estadounidense antes del acuerdo debido a su disputa comercial con Washington y había desplazado sus compras a Sudamérica.

* El Ministerio de Agricultura brasileño dijo el jueves que fue notificado por las autoridades chinas de que se ha prohibido a cinco exportadores brasileños de soja enviar el grano al país asiático.

(Reporte de Tom Polansek. Editado en español por Javier Leira)