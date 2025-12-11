GRANOS.- Futuros del maíz y el trigo suben gracias a exportaciones y caída del dólar

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 11 dic (Reuters) -

Los futuros del maíz y el trigo estadounidenses subieron el jueves, apoyados por las fuertes ventas de exportación y un dólar más débil, que tiende a hacer los granos sean más competitivos a nivel mundial, dijeron operadores.

Los futuros de la soja se aferraron a modestas ganancias al final de la sesión. A las 1905 GMT, el maíz de marzo de la Bolsa de Chicago subía 2,25 centavos a US$4,4650 por bushel, manteniéndose dentro del rango de cotización del día anterior. El trigo de marzo CBOT subía 4 centavos a US$5,3350 por bushel y la soja de enero subía 3 centavos a US$10,9425 por bushel.

El maíz recibió un impulso después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informara que las ventas netas de exportación de maíz en la semana terminada el 13 de noviembre fueron de 2,38 millones de toneladas métricas, superando un rango de estimaciones comerciales de 800.000 a 2,0 millones de toneladas.

Además, según las normas de notificación diaria, el Gobierno confirmó ventas privadas de 186.000 toneladas de maíz estadounidense a destinos desconocidos.

"La caída del dólar está beneficiando aún más la campaña de exportación de maíz estadounidense de 2025/26", escribió Matt Zeller, analista de StoneX, en una nota a clientes. Un dólar más débil hace que las cosechas estadounidenses sean más baratas para los compradores con otras divisas y puede impulsar la demanda. El billete verde extendió los descensos del miércoles.

Aun así, las alzas se vieron limitadas por la abundante oferta mundial de maíz y trigo.

"Esperamos que los precios del trigo se estabilicen en un rango", dijo Tobin Gorey, fundador de la consultora Cornucopia.

La soja subía ligeramente, mientras los operadores seguían atentos a las compras chinas. El USDA confirmó ventas diarias de 264.000 toneladas de soja estadounidense a China y otras 226.000 a destinos desconocidos.

En tanto, la agencia brasileña de cultivos Conab rebajó su previsión de la cosecha de soja del país para 2025/26 en unas 550.000 toneladas métricas, hasta 177,12 millones de toneladas, lo que seguiría siendo un récord si se confirma la proyección. (Reporte de Julie Ingwersen en Chicago; reporte adicional de Peter Hobson en Camberra y Sybille de La Hamaide en Paris. Editado en español por Javier Leira )