GRANOS-Futuros del maíz y el trigo suben por tensión en el mar Negro y el tiempo en EE. UU.

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 2 dic (Reuters) - Los futuros del maíz y el trigo de referencia en Chicago subían aproximadamente un 1% el martes, impulsados por la tensión en la región exportadora de grano del mar Negro, así como por el frío que ralentiza el movimiento de grano en el Medio Oeste de Estados Unidos, según analistas.

* Los futuros de la soja bajaban, presionados por el clima favorable de la cosecha sudamericana y un retroceso en los futuros de la harina de soja, dijeron.

* A las 1859 GMT, el maíz para marzo de la Bolsa de Chicago subía 4,5 centavos, a US$4,495 por bushel, y el trigo para marzo avanzaba 5,5 centavos, a 5,405 por bushel. La soja para enero de CBOT bajaba 2,5 centavos, a 11,255 por bushel.

* Los operadores vigilaban los riesgos para el transporte marítimo en el mar Negro derivados de la guerra en Ucrania.

* Los ataques de drones ucranianos la semana pasada contra dos petroleros con destino a un puerto ruso fueron seguidos por un ataque con drones el martes contra un buque de bandera rusa que transportaba aceite de girasol. Un funcionario ucraniano dijo que Kiev no estaba implicada en el ataque del martes, pero el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con cortar el acceso de Ucrania al mar.

* "Los precios de las materias primas se dispararon cuando Rusia invadió Ucrania por primera vez, hace casi cuatro años, ante el temor de que se redujeran los envíos de materias primas desde esta importante región exportadora. El riesgo es que veamos surgir de nuevo esa amenaza", dijo el economista jefe de materias primas de StoneX, Arlan Suderman, en una nota a clientes.

* Otros analistas mencionaron la fortaleza de los mercados al contado de Estados Unidos, porque el tiempo invernal ralentizó el movimiento de grano en el Cinturón del Maíz, con temperaturas gélidas tras las fuertes nevadas del fin de semana en las zonas del norte.

* Los futuros de la soja cayeron debido a que el clima sudamericano continuó reforzando las expectativas de una gran cosecha de soja brasileña.

* Los operadores siguieron midiendo la demanda china de suministros de soja estadounidense. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no informó de nuevas ventas "flash" de soja estadounidense el martes, tras una serie de reservas confirmadas la semana pasada. (Reporte de Julie Ingwersen en Chicago; contribución de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Gus Trompiz en París; edición en español de Javier López de Lérida)