GRANOS: Futuros del trigo Chicago se mantienen firmes tras reciente caída del dólar y clima invernal

Por Renee Hickman

29 ene (Reuters) -

Los futuros del trigo de Chicago se fortalecieron el jueves, ya que la reciente caída del dólar siguió respaldando las materias primas cotizadas en el billete verde y el duro invierno amenazó las cosechas en la región del Mar Negro y Estados Unidos

* El maíz se negoció casi sin cambios y la soja bajó ligeramente ante las expectativas de una gran cosecha en Sudamérica. * El índice dólar repuntó tras caer el martes a su nivel más bajo en cuatro años, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó su valor de "excelente", lo que alimentó las expectativas de una mayor debilidad.

* Sin embargo, la reciente caída del dólar seguía pesando sobre la posición de los inversores, según los operadores.

* Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX, dijo que la caída provocó un flujo de dinero hacia activos tangibles.

* El fuerte aumento del precio del crudo, impulsado por la preocupación ante posibles ataques militares de Estados Unidos contra Irán, también respaldó los cereales y las semillas oleaginosas, que se utilizan en parte para biocombustibles. * El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subió 3,5 centavos, hasta US$5,395 el bushel, a las 1800 GMT, tras alcanzar su punto más alto desde el 2 de diciembre. * El contrato de maíz de la CBOT se mantuvo estable en US$4,30 el bushel, mientras que el de soja de la CBOT cayó 2,75 centavos, hasta situarse en US$10,7225 el bushel.

* En Brasil, el principal productor de soja, la cooperativa cerealista Coamo afirmó que espera que su cosecha de 2026 sea la mayor de la historia.

* La perspectiva de una cosecha récord de soja brasileña atenuó la preocupación por las condiciones de sequía que afectan a algunos cultivos de soja y maíz en Argentina.

* En cuanto al trigo, las condiciones meteorológicas adversas en las regiones productoras del Mar Negro y Estados Unidos supusieron un cierto apoyo, aunque podría ser difícil mantener una recuperación basada en el mal tiempo de enero, según Suderman.

* La consultora agrícola Sovecon elevó el martes su previsión de exportaciones de trigo ruso para 2025/26, lo que pone de relieve el considerable superávit del mayor exportador mundial de trigo.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que las ventas netas de exportación de trigo estadounidense en la semana que finalizó el 22 de enero ascendieron a 558.201 toneladas métricas para envíos en la campaña comercial 2025/26. Las ventas se situaron cerca del extremo superior de una serie de estimaciones comerciales. (Reporte de Renee Hickman. Reporte adicional de Gus Trompiz, Daphne Zhang y Peter Hobson; editado en español por Javier Leira)