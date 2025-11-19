GRANOS - Futuros soja caen desde máximo de 17 meses mientras operadores calibran ritmo de compras China

Por Tom Polansek

CHICAGO, 19 nov (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense caían el miércoles tras subir a su nivel más alto desde junio de 2024 en la sesión anterior, con los operadores pendientes de si continuaría la oleada de compras chinas tras la tregua comercial entre Pekín y Washington.

* Los futuros del maíz y del trigo también bajaban. * El mercado de la soja ha retrocedido tras repuntar el lunes, cuando Reuters informó que la comercializadora de granos estatal china COFCO compró alrededor de 840.000 toneladas métricas de soja estadounidense para su envío en diciembre y enero. * Esta fue la mayor compra de China desde al menos enero y la más significativa desde una cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping a finales de octubre. * El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó que China compró 792.000 toneladas de soja estadounidense el martes y reportó ventas de otras 330.000 toneladas de soja al gigante asiático el miércoles. * El mes pasado, Washington dijo que China compraría 12 millones de toneladas de soja estadounidense para finales de año, pero algunos analistas dudan de que cumpla el plazo. Los acuerdos recientes siguen estando muy por debajo de ese volumen. * El contrato más activo de la soja en la Bolsa de Chicago bajaba 16,5 centavos a US$11,37 el bushel a las 18:30 GMT, comparado con el máximo de 17 meses del martes de US$11,6950. * La venta de algunos agricultores y la toma de ganancias por parte de los inversores probablemente contribuyeron a presionar al mercado, dijeron analistas de Argus en una nota. * "Vimos un impulso alcista el lunes, cuando China compró cargamentos de Estados Unidos, pero el mercado está un poco sobrecomprado en este momento", dijo un operador en Singapur. * En el mercado del trigo, los futuros se vieron impulsados recientemente por las esperanzas de que China pudiera recurrir a la oferta estadounidense como parte de sus compras de productos agrícolas al país. Sin embargo, los operadores afirmaron que las perspectivas de los precios siguen siendo fundamentalmente bajistas, dada la abundante oferta en las principales zonas productoras. * Ucrania no restringirá las exportaciones de trigo en 2025/26 debido a una mayor cosecha y a la ralentización de los envíos al comienzo de la temporada, dijo a Reuters el viceministro de Economía del país. * El trigo CBOT de marzo caía 10 centavos a US$5,49 el bushel después de subir el martes a un máximo desde julio de US$5,6325. El maíz de marzo CBOT bajaba 8,75 centavos a US$4,4075 el bushel. (Reporte de Tom Polansek en Chicago, Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz en Paris; Editado en español por Javier Leira)