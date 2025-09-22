Granos: la soja anota mínimos de seis semanas ante la falta de compras chinas

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 22 sep (Reuters) -

La soja de Chicago perdía más terreno el lunes, alcanzando un mínimo de seis semanas, después de que la llamada telefónica de la semana pasada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, no proporcionara ninguna noticia sobre el sector agrícola.

El trigo bajaba a un mínimo de una semana ante las expectativas de mayores suministros mundiales, mientras que el maíz se mantenía prácticamente sin cambios.

"Realmente esperábamos alguna noticia positiva de la llamada entre los dos líderes", dijo un operador de semillas oleaginosas en Singapur. "Es muy difícil imaginar un alza para los precios de la soja estadounidense si China sigue manteniéndose alejada del mercado". El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago caía un 0,1%, a US$10,24-1/4 el bushel, a las 0302 GMT, después de caer a su nivel más débil desde el 12 de agosto a principios de la sesión. El trigo perdía un 0,2%, a US$5,21-1/4 el bushel, tras tocar su nivel más bajo desde el 12 de septiembre, y el maíz seguía estable, a US$4,24 el bushel.

La soja subió la semana pasada ante las esperanzas de que las conversaciones entre Trump y Xi pudieran ayudar a poner fin a la congelación del comercio de soja entre los dos países. China, el mayor importador de soja del mundo con diferencia, aún no ha reservado nada de la actual cosecha de soja de Estados Unidos y en su lugar ha recurrido a la oferta de América del Sur.

Los dos líderes avanzaron durante la llamada en un acuerdo sobre TikTok y se comprometieron a reunirse cara a cara en poco más de un mes en Corea del Sur, pero apenas se mencionó la agricultura. La cosecha está en marcha en el Medio Oeste estadounidense.

Las temperaturas inusualmente cálidas de esta semana están empujando a los cultivos hacia la madurez, dijo el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) en una nota meteorológica diaria.

El mercado está atento a los primeros informes de rendimiento para calibrar el impacto de las enfermedades de los cultivos y la sequía de finales del verano, que podría llevar al USDA a rebajar sus estimaciones de producción el mes que viene.

S&P Global Commodity Insights proyectó el viernes que los agricultores estadounidenses plantarían 94,5 millones de acres de maíz el próximo año, un 4,3% menos que este año, y 84 millones de acres de soja, un 3,6% más, según un informe de la firma al que tuvo acceso Reuters.

Los agricultores tienen dificultades para obtener beneficios de ambos cultivos este año porque la oferta es abundante y China, el mayor importador mundial de soja, no ha comprado soja estadounidense de la cosecha de otoño ante su disputa arancelaria con Washington.

Los futuros del trigo se ven lastrados por la mejora de las perspectivas de cosecha en Australia y en el resto del mundo. (Información de Naveen Thukral; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por María Bayarri Cárdenas)